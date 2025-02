I francesi ironizzano su Sinner. Il titolo embematico dell’Equipe

“Une suspension sur mesure” (Una sospensione su misura)”. In questo modo ha titolato nell’edizione odierna il quotidiano francese L’Equipe sull’accordo tra Jannik Sinner e WADA, che ha portato alla sospensione di tre mesi dal massimo circuito internazionale del tennis il n.1 del mondo.

Una presa di posizione del noto e importante giornale francese volto a descrivere come fin troppo “comoda” la squalifica per Jannik, preso atto che nell’arco di tempo da scontare non dovrà saltare alcuno Slam e potrà tornare poco prima di un torneo importante come quello di Roma. Il 5 maggio, infatti, l’azzurro si sarà messo alle spalle questo “incubo”.

Del resto, la decisione del pusterese è stata frutto della volontà di dire basta a questo contenzioso, accettando la proposta dell’Agenzia mondiale dell’antidoping e volendosi prendere le responsabilità degli errori del proprio staff. Sinner, infatti, non ha voluto correre il rischio di entrare in giudizio al TAS, ben sapendo che le norme vigenti siano soggette a interpretazione in tema di “responsabilità oggettiva”.

Sulla testata transalpina, quindi, si disquisisce sulla possibilità data al giocatore italiano di tornare in campo secondo tempistiche così particolari, senza perdere molto in termini di punti in graduatoria e potendo conservare gli obiettivi più rilevanti del 2025. Un titolo volto a ironizzare, quindi, sulla sostanza e sulla forma dell’accordo.