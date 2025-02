Parole al veleno dal Regno Unito su Jannik Sinner dopo l’accordo con la WADA

Le reazioni sono state molte alla notizia dell’accordo tra Jannik Sinner e la WADA sulla vicenda “Clostebol” che ha visto coinvolto il n.1 del mondo. Il pusterese ha deciso di accettare la proposta dell’Agenzia mondiale antidoping, prendendosi le responsabilità che aveva sul team e quindi pagando con tre mesi di squalifica che decadranno alle 23.59 del 4 maggio.

Una presa di posizione dettata dalla volontà di Sinner di chiudere il contenzioso una volta per sempre, nella consapevolezza che nel procedimento al TAS non vi fosse la matematica certezza di essere pienamente assolto, nonostante in primo grado questo verdetto fosse stato emesso. E così, si chiude questa brutta storia, ma c’è una spaccatura chiara nell’opinione pubblica.

Nel partito dei “critici” ci sono Liam Broady e Tim Henman, che dal Regno Unito hanno fatto sentire la loro. Il tennista britannico su X si è espresso con parole al veleno: “Non sapevo che si potesse raggiungere un accordo circa una squalifica per doping, interessante… Tornerà giusto in tempo per il Roland Garros, no?“, il suo sarcasmo sulla notizia.

Didn’t realise you could reach a settlement regarding a doping ban… Interesting. Back in time for French Open I guess? — Liam Broady (@Liambroady) February 15, 2025

Intervistato da Sky Sports Uk, Henman (ex giocatore di lato livello) non si è scostato più di tanto nella sostanza dalle idee di Broady: “Sono convinto che Sinner non lo abbia fatto di proposito ma è un po’ troppo conveniente fermarsi tra uno Slam e l’altro. È una decisione che lascia l’amaro in bocca“.