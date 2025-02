Golf, Detry incornicia il primo titolo in carriera in Arizona, suo il WM Phoenix Open

Thomas Detry non sbaglia e, dopo aver passato in testa più di metà torneo, fa suo il WM Phoenix Open. Un’impresa che per il belga vale il primo titolo in carriera e 1,656 milioni di dollari insieme a 500 punti FedEx Cup. Erano 5 i colpi di distanza dal gruppo di inseguitori a 18 buche dalla fine, sono 7, invece, le distanze che lo separano a torneo chiuso dai due statunitensi Michael Kim e Daniel Berger, fermi a -17 in T2. Detry si è dimostrato particolarmente lucido nel finale. Dopo una partenza in -1 dopo 10, nelle seguenti 8 buche ha segnato 5 birdie (di cui 4 nelle ultime 4) per mettere un punto alla questione.

Ottimo risultato di Jordan Spieth che chiude, insieme al sudafricano Christiaan Bezuidenhout in T5 a -16. Buono anche il week end di Justin Thomas, dietro di un colpo rispetto all’amico Spieth a -15 insieme a Will Chandler e Robert McIntyre. Perde, invece, 10 posizioni in una sola giornata il danese Rasmus Højgaard, con uno score di pari al par nella domenica che lo retrocede in 12esima posizione a -13 con Cameron Young e l’australiano Min Woo Lee.

Si è perso nel R4 anche Scottie Scheffler. Reduce da 3 buoni giri in 69-66-68 il n.1 del mondo non è riuscito a rimanere agganciato al gruppetto di testa nella domenica a causa di un 72 final (+1) che gli ha fatto perdere 25 posizioni e lo ha relegato in T25 insieme, tra gli altri, a Hideki Matsuyama a -9.

Nel 2024 Thomas Detry riuscì a classificarsi nella top 10 per 4 volte: all’AT&T Pebble Beach Pro Am; al Texas Children’s Houston Open; Allo Zurich Classic of New Orleans e al PGA Championship. Adesso il PGA volerà a San Diego per il Genesis Invitational sui fairway, nuovamente, di Torrey Pines (dopo gli incendi di qualche settimana fa intorno a Los Angeles che hanno impossibilitato il gioco intorno alla città “degli angeli”).