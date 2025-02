Frederic Vasseur: “Hamilton non è lo stesso di prima, ma adesso è il profilo perfetto per la Ferrari”

L’arrivo di Lewis Hamilton ed il convincente finale della scorsa stagione (seppur senza lieto fine nella battaglia con McLaren per il titolo costruttori) hanno fatto crescere a dismisura l’entusiasmo dei tifosi della Ferrari in vista del Mondiale di Formula Uno 2025, che prenderà il via a metà marzo in Australia dopo le tre giornate di test previste in Bahrain dal 26 al 28 febbraio.

Poco meno di una settimana fa la Scuderia di Maranello ha svelato la SF-25, effettuando anche il primo filming day della stagione a Fiorano. “Questo entusiasmo è un bene, ma dobbiamo rimanere concentrati sulla pista, sul risultato e sulla prestazione. Anche in passato tutti erano pieni di aspettative, di entusiasmo e passione. Penso sia una delle caratteristiche del team e del Paese. Ma prendo comunque come positivo il fatto che ci sia un’energia positiva“, le parole di Frederic Vasseur (fonte: AutoRacer.it).

Sul primo approccio di Hamilton in Ferrari: “Per Lewis siamo solo alla prima fase di questa collaborazione, dato che ha fatto solo due TPC e ora il filming day. Ma il suo feedback è sempre importante, aiuta il team a sviluppare e a fare un lavoro migliore. Lewis arriva con la sua esperienza, il suo background, e aiuterà sicuramente il team a sviluppare in ogni singola area. Sicuramente farà un rapido confronto tra i due motori, i due telai, il modo in cui operiamo in pista e come squadra. Noi dobbiamo evitare di essere timidi e cercare di capire dove possiamo migliorare. Questo è il mio lavoro e il lavoro dei tecnici“.

“Penso che abbia già dimostrato ad Abu Dhabi, partendo dal fondo e risalendo fino al quarto posto, superando Russell all’ultimo giro, che il ritmo c’è ancora, e non avevo dubbi su questo. Non è lo stesso di prima. Sono passati vent’anni da quando abbiamo lavorato insieme per la prima volta, e tutti cambiano, migliorano, si evolvono. Di sicuro ora è molto più maturo, ha molta più esperienza ed è il profilo perfetto per la squadra in questo momento. Ed è esattamente quello che stavo cercando, sia per il team che per me e per Charles. Penso che sia la combinazione ideale“, ha aggiunto il team principal della Rossa.

Sul rapporto tra Leclerc e Hamilton: “In questa parte della stagione tutte le squadre sono campioni del mondo, tutti i compagni di squadra vanno d’accordo e così via. È sempre così in F1. Ma per quanto riguarda le prime settimane di collaborazione tra i due, non sono affatto sorpreso. Hanno passato qualche ora insieme già lo scorso anno, hanno avuto modo di costruire un rapporto e ora stiamo iniziando nel modo giusto. La cosa più importante è mantenere questa relazione, continuare a lavorare come una squadra. Ma sono abbastanza fiducioso“.