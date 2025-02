Francesco Bagnaia: “Non ha funzionato quasi niente oggi, è stato qualcosa di incredibile…”

Francesco Bagnaia non va oltre l’ottavo posto al termine della prima giornata di test collettivi ufficiali pre-stagionali della MotoGP al Chang International Circuit di Buriram (in Thailandia), che ospiterà tra un paio di settimane il Gran Premio inaugurale del Motomondiale 2025. Il piemontese della Ducati, distante 844 millesimi dal miglior tempo assoluto del compagno di squadra Marc Marquez, ha dovuto fare i conti con una lunga serie di problemi tecnici percorrendo di conseguenza meno giri degli altri e non andando alla ricerca della prestazione pura.

“È stata una giornata in cui abbiamo avuto diverse difficoltà meccanicamente parlando, non ha funzionato quasi niente, ma la cosa positiva è che le stesse cose hanno funzionato nell’altra metà del box, quindi questo ci dà un po’ di fiducia. Speriamo che sia stata solo una giornata storta e che domani possa andare tutto liscio come dovrebbe. Domani andranno riprovate diverse cose, perché oggi è stato qualcosa di incredibile: ho avuto tanti rallentamenti per via di tante problematiche“, racconta Pecco (fonte: Motorsport.com).

Sulla valutazione ancora in corso tra il motore nuovo e quello del 2024: “È una scelta che va presa in maniera intelligente. La GP24 ha sicuramente una base ottima, funziona perfettamente e lo vediamo anche con i piloti che non hanno niente da provare che sta andando molto bene. La GP25 invece secondo me ha un buonissimo potenziale, però in frenata stiamo faticando a trovare la quadra, quindi sarebbe un po’ un rischio iniziare la stagione senza aver trovato una soluzione. In questo momento, dunque, l’ago della bilancia pende un po’ verso il motore 2024 e domani tireremo le conclusioni adeguate“.

“Considerando la mia giornata, finire ottavo a soli otto decimi non è così male. Pensavo di essere più indietro, anche perché io non ho fatto il time-attack, il mio tempo è venuto fuori durante una prova classica. Comunque mi sento bene, fisicamente sono in forma e riesco a fare le cose che voglio. Ci vuole solo che domani le cose siano più normali, perché certe decisioni importanti le dobbiamo prendere insieme e in questo momento, per com’è andata la mia giornata, non riesco ad essere d’aiuto per trovare una quadra. Anche se devo dire che la mia squadra oggi ha fatto un gran lavoro per riuscire a farmi far qualcosa: per fare un esempio, c’è stato un momento in cui abbiamo avuto tre problemi contemporaneamente e per risolverli c’è voluta un’ora e mezza, quindi è stata tosta“, spiega il tre volte campione del mondo.

Valutazioni ancora in corso anche sul fronte aerodinamico: “Sarà cruciale anche scegliere la carena, perché dopo la prima omologazione si potrà cambiare una volta sola. Oggi ho fatto abbastanza giri con quella 2025, anche se pure in quel caso ho avuto dei problemi, e alla fine sono riuscito a chiudere a otto decimi senza fare un time-attack. Però ci dovremo concentrare su questo aspetto anche domani e dovremo ripartire quasi da zero per avere degli altri feedback“.

Sul programma di lavoro previsto per domani: “È chiaro che sarebbe molto importante fare un long-run, ma la cosa più importante è dare dei feedback al team, perché oggi è stato praticamente impossibile. Nuovo telaio accantonato? Su quello ci ragioneremo in futuro, perché ora siamo concentrati su altri aspetti della moto. Ma, del resto, il tempo è poco e dobbiamo scegliere delle cose più importanti. In Malesia lo abbiamo provato ed era andato bene, ma aveva anche evidenziato qualche problema, quindi abbiamo deciso di metterlo da parte e che lo riproveremo in futuro“.