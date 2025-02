Conosciuta per il suo incredibile talento, Elisa Confortola è una delle atlete più promettenti del pattinaggio di velocità italiano. Classe 2002, atleta delle Fiamme Oro, Elisa ha già vinto un oro al Festival Olimpico della Gioventù Europea e ha collezionato tre mondiali junior. Da tre anni consecutivi sale almeno due volte ad edizione sul podio europeo, e recentemente ha fatto una tripletta straordinaria con oro nella staffetta 3000m, bronzo nei 1000m e bronzo nei 1500m. ❄️ In questa intervista ai microfoni di Alice Liverani con Andrea Ziglio, Elisa ci racconta i primi passi sul ghiaccio, il suo percorso e i momenti più significativi della sua carriera. ✨ Ci parlerà della medaglia più bella che ha vinto e ci svelerà anche cosa significa competere in un’epoca con una leggendaria pattinatrice come Arianna Fontana, che ha collezionato ben 11 medaglie olimpiche. Domande trattate nell’intervista: Quando hai iniziato a pattinare sul ghiaccio? Qual è il momento più speciale che ricordi delle tue origini come pattinatrice? La tua recente tripletta è stata straordinaria! Ma qual è la medaglia che consideri la più bella, in assoluto? ❄️ Siamo in un’epoca con una leggenda come Arianna Fontana. Ti senti di essere nata nel momento giusto o nel “momento sbagliato”? Un’intervista imperdibile con una giovane promessa del pattinaggio italiano, che ci racconta la sua passione, determinazione e sogni per il futuro.