Elena Curtoni e Marta Bassino sul tracciato del superG: “Pista facile e poco tecnica. Difficile fare la differenza”

Il superG femminile dei Mondiali di Saalbach ha regalato all’Italia la seconda medaglia. Dopo l’oro del parallelo a squadre, è arrivato l’argento di Federica Brignone, beffata per soli dieci centesimi dalla padrona di casa Stephanie Venier. Quinto posto per Sofia Goggia, che vede il podio vicinissimo a soli sei centesimi dalla coppia di bronzo composta dalla norvegese Kajsa Vickhoff Lie e dall’americana Lauren Macuga.

In top-10 ha concluso Elena Curtoni, nona al traguardo dopo una prova che l’ha vista perdere troppo nel tratto iniziale. Più attardate, invece, Marta Bassino e Laura Pirovano. Di seguito le parole di Curtoni, Bassino e Pirovano ai microfoni di Rai Sport dopo la fine della loro gara.

Laura Pirovano: “Mi dispiace perchè proprio non sono riuscita a trovare il ritmo giusto, soprattutto in fondo. Non ho avuto feeling con la neve. Ormai avevo iniziato con quel ritmo li e non sono riuscita a cambiarlo. Mi dispiace, devo crescere sotto questo aspetto”.

Marta Bassino: “Era una pista comunque facile. Un superG dove bisognava andare dritto e non avere rispetto di niente, perché le distanze erano veramente ampie e c’era la possibilità di fare tutto. Ogni tanto quando è tanto facile è difficile fare la differenza”.

Elena Curtoni: “Siamo tutte molto attaccate. Non era un superG molto tecnico, c’era poca velocità e quando è così faccio fatica a riempire gli spazi ed infatti nella parte alta ho faticato un po’. Poi quando ho preso il lancio, secondo me, ho detto anche la mia. Sotto non ho sciato male, mi sono anche divertita, ma in queste gare contano solo tre cose e non l’ho raggiunta. Sono dispiaciuta e porta a casa delle sensazioni positive”.