Cos’è successo a Victor Wembanyama e perché ha terminato la stagione? E per gli Europei con la Francia…

Victor Wembanyama si trova costretto a fare i conti con una trombosi venosa profonda alla spalla destra. Il cestista francese, stella della NBA con la maglia dei San Antonio Spurs, è tornato dall’All Star Game di San Francisco con questa problematica fisica e, salvo clamorosi recuperi lampo che sembrano impossibili, dovrà chiudere con grande anticipo la propria stagione nel massimo campionato statunitense.

Il transalpino riuscirà però a partire agli Europei di basket, in programma dal 27 agosto al 14 settembre tra Cipro, Finlandia, Lettonia e Polonia? Questa è una delle domande più gettonate delle ultime ore, visto che stiamo parlando di uno dei migliori giocatori in circolazione. La Francia spera di poter fare affidamento su di lui per poter concretamente puntare al titolo continentale, anche perché il 21enne alto ben 221 cm è in grado di spostare gli equilibri in campo internazionale e la sua assenza complicherebbe i piani dei Galletti.

Quella in corso è la seconda annata agonistica di Victor Wembanyama oltreoceano, la prima dopo aver conquistato la medaglia d’argento con la sua Nazionale alle Olimpiadi di Parigi 2024 perdendo l’atto conclusivo contro gli USA di fronte al proprio pubblico. Nelle prime 46 partite disputate aveva viaggiato con una media di 33,2 punti a partita.