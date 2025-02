Carlos Alcaraz supera un buon Marin Cilic e accede al secondo turno del torneo di Doha

Buon esordio per la testa di serie numero 1 nell’ATP 500 di Doha. Nonostante qualche piccola tribolazione, Carlos Alcaraz regola con un duplice 6-4 Marin Cilic in un’ora e quaranta minuti nel match tra campioni Slam: qualche alto e basso per il giocatore spagnolo che comunque ha amministrato il match senza grossi patemi contro una buona versione del veterano croato, a tratti molto incisivo con il suo tennis potente. Per il numero 3 del mondo ora c’è la sfida a uno tra Zhizhen Zhang e Luca Nardi.

Match che si è aperto con un immediato scambio di break e con entrambi i giocatori che dovevano trovare il ritmo giusto, poi è stato il nativo di Medjugorie a cancellare due palle break sull’1-1 allo spagnolo. Il momento chiave del primo set è arrivato attorno alla metà, con Alcaraz che è risalito dal 30-40 sul 2-3 cancellando una palla break ed è riuscito a strappare il servizio al suo avversario nel game successivo, sfruttando la quinta chance. Un break che ha indirizzato il parziale dalla parte del murciano che chiude sul 6-4.

Secondo set più lineare con entrambi che hanno concesso davvero le briciole alla battuta. Il primo a trovarsi alle strette è Alcaraz che sul 3-4 si ritrova addirittura 0-40 grazie a un paio di punti ben giocati dal croato, con un gran passante in corsa e un bel pressing. Lo spagnolo però non sbaglia praticamente niente, serve alla grande e queste chance Cilic non può giocarsele. Quindi nel game seguente si entra sempre nello scambio e il break è l’iberico ad ottenerlo. Qualche tentennamento anche nell’ultimo game, ma ancora la prima aiuta l’allievo di Ferrero ad annullare una palla break e a chiudere la contesa in due set.

I numeri testimoniano una maggiore solidità da parte di Alcaraz che ha scagliato 17 vincenti e commesso 20 errori gratuiti contro i 35 non forzati commessi da Cilic. Molto incisivo lo spagnolo ad annullare cinque delle sei palle break concesse e ad approfittare delle seconde messe dal croato, su cui ha vinto ben il 65% di punti.