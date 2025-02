Calendario sport invernali: gli orari delle gare dal 10 al 16 febbraio. Programma, tv, streaming

Si preannuncia una settimana di fuoco da lunedì 10 a domenica 16 febbraio per le discipline olimpiche invernali, con tanti sport protagonisti e alcune gare di rilievo previste sul suolo italiano. Fari puntati ovviamente sulla seconda metà dei Campionati Mondiali di sci alpino a Saalbach, in cui andranno in scena le combinate a coppie, i giganti e gli slalom.

Nei prossimi giorni prenderà il via inoltre un’altra rassegna iridata molto attesa per i colori azzurri, quella di biathlon sulle nevi svizzere di Lenzerheide. Questa settimana verranno assegnati cinque titoli: staffetta mista olimpica, sprint e inseguimenti. Italia che proverà a ben figurare anche nei vari circuiti di Coppa del Mondo, con lo short track di scena al Forum di Assago per il test event olimpico e lo snowboard cross a Cortina d’Ampezzo.

CALENDARIO SPORT INVERNALI 10-16 FEBBRAIO

SCI ALPINO

Lun. 10/02/25 – Coppa Europa – GS femminile Oberjoch (Ger) – ore 10.00 e 13.00

Lun. 10/02/25 – Coppa Europa – SG maschile Crans Montana (Svi) – ore 10.00

Lun. 10/02/25 – EYOF – GS maschile Bakuriani (Geo) – ore 09.00 e 11.30

Lun. 10/02/25 – EYOF – GS femminile Bakuriani (Geo) – ore 09.00 e 11.30

Mar. 11/02/25 – Mondiali – Combinata a squadre femminile Saalbach (Aut) – ore 10.00 e 13.15, diretta tv Rai Due ed Eurosport

Mar. 11/02/25 – Gran Premio Italia sr/jr/asp – SL maschile Valgrisenche (Ao)

Mer. 12/02/25 – Mondiali – Combinata a squadre maschile Saalbach (Aut) – ore 10.00 e 13.15, diretta tv Rai Due ed Eurosport

Mer. 12/02/25 – Coppa Europa – DH maschile Crans Montana (Svi) – ore 10.00

Mer. 12/02/25 – EYOF – DH maschile Bakuriani (Geo) – ore 13.15

Mer. 12/02/25 – Gran Premio Italia sr/jr/asp – SL maschile Valgrisenche (Ao)

Gio. 13/02/25 – Mondiali – Gigante femminile Saalbach (Aut) – ore 09.45 e 13.15, diretta tv Rai Due ed Eurosport

Gio. 13/02/25 – Coppa Europa – DH maschile Crans Montana (Svi) – ore 10.00

Gio. 13/02/25 – Coppa Europa – SG femminile Bardonecchia (Ita)

Gio. 13/02/25 – EYOF – SL maschile Bakuriani (Geo)

Gio. 13/02/25 – Gran Premio Italia sr/jr/asp – GS maschile Gressoney (Ao)

Ven. 14/02/25 – Mondiali – Gigante maschile Saalbach (Aut) – ore 09.45 e 13.15, diretta tv Rai Due ed Eurosport

Ven. 14/02/25 – Coppa Europa – SG femminile Bardonecchia (Ita)

Ven. 14/02/25 – EYOF – SL femminile Bakuriani (Geo) – ore 09.00 e 11.30

Sab. 15/02/25 – Mondiali – Slalom femminile Saalbach (Aut) – ore 09.45 e 13.15, diretta tv Rai Due ed Eurosport

Dom. 16/02/25 – Mondiali – Slalom maschile Saalbach (Aut) – ore 09.45 e 13.15, diretta tv Rai Due ed Eurosport

Dom. 16/02/25 – EYOF – Team parallel Bakuriani (Geo) ore 09.00

SCI DI FONDO

Mar. 11/02/25 – EYOF – 7,5 km TC maschile Bakuriani (Geo) – ore 10.00

Mar. 11/02/25 – EYOF – 5 km TC femminile Bakuriani (Geo) – ore 10.00

Gio. 13/02/25 – EYOF – 10 km TL maschile Bakuriani (Geo) – ore 12.30

Gio. 13/02/25 – EYOF – 7,5 km TL femminile Bakuriani (Geo) – ore 10.00

Ven. 14/02/25 – Coppa del mondo – Sprint TC maschile e femminile Falun (Sve) – Qualificazioni ore 09.00, finali ore 11.30, diretta Raisport ed Eurosport

Sab. 15/02/25 – Coppa del mondo – 10 km TC femminile e maschile Falun (Sve) – ore 11.45 e 13.45, diretta tv Raisport ed Eurosport

Sab. 15/02/25 – EYOF – Sprint TL maschile e femminile Bakuriani (Geo) – ore 12.00

Dom. 16/02/25 – Coppa del mondo – 20 km mass start TL maschile e femminile Falun (Sve) – ore 11.00 e 14.00, diretta tv Raisport ed Eurosport

Dom. 16/02/25 – EYOF – Staffetta maschile e femminile Bakuriani (Geo) – ore 10.00

Dom. 16/02/25 – Coppa Italia Rode – 42 km TL maschile e femminile Val Casies (Ita)

SALTO CON GLI SCI

Mer. 12/02/25 – Mondiali juniores – HS100 maschile Lake Placid (Usa)

Mer. 12/02/25 – Mondiali juniores – HS100 femminile Lake Placid (Usa)

Ven. 14/01/25 – Coppa del mondo – Qualificazioni HS137 maschile Sapporo (Gia) – ore 08.00, diretta tv Eurosport

Ven. 14/02/25 – Coppa del mondo – Qualificazioni HS94 femminile Ljubno (Slo) – ore 12.15

Ven. 14/02/25 – Mondiali juniores – Team HS100 maschile Lake Placid (Usa)

Ven. 14/02/25 – Mondiali juniores – Team HS100 femminile Lake Placid (Usa)

Sab. 15/01/25 – Coppa del mondo – HS137 maschile Sapporo (Gia) – ore 07.10, diretta tv Eurosport

Sab. 15/02/25 – Coppa del mondo – HS94 femminile Ljubno (Slo) – ore 11.30, diretta tv Eurosport

Dom. 16/01/25 – Coppa del mondo – HS137 maschile Sapporo (Gia) – Qualificazioni ore 01.30, finale ore 03.00, diretta tv Eurosport

Dom. 16/02/25 – Coppa del mondo – HS94 femminile Ljubno (Slo) – Qualificazioni ore 08.30, finale ore 10.00, diretta tv Eurosport

Dom. 16/02/25 – Mondiali juniores – Mixed team HS100 Lake Placid (Usa)

COMBINATA NORDICA

Gio. 13/02/25 – Mondiali juniores – Team sprint HS100/2×7,5 km maschile Lake Placid (Usa)

Gio. 13/02/25 – Mondiali juniores – Team sprint HS100/2×4,5 km femminile Lake Placid (Usa)

Sab. 15/02/25 – Mondiali juniores – Gundersen HS100/10 km maschile Lake Placid (Usa)

Sab. 15/02/25 – Mondiali juniores – Gundersen HS100/5 km femminile Lake Placid (Usa)

Dom. 16/02/25 – Mondiali juniores – Team HS100/4×5 km maschile Lake Placid (Usa)

BIATHLON

Lun. 10/02/25 – EYOF – Individuale maschile Bakuriani (Geo) – ore 10.00

Lun. 10/02/25 – EYOF – Individuale femminile Bakuriani (Geo) – ore 13.00

Mer. 12/02/25 – Mondiali – Staffetta mista Lenzerheide (Svi) – ore 14.30, diretta tv RaiSport ed Eurosport

Mer. 12/02/25 – EYOF – Staffetta singola mista Bakuriani (Geo) – ore 10.15

Ven. 14/02/25 – Mondiali – Sprint femminile Lenzerheide (Svi) – ore 15.05, diretta tv RaiSport ed Eurosport

Ven. 14/02/25 – EYOF – Sprint maschile Bakuriani (Geo) – ore 10.00

Ven. 14/02/25 – EYOF – Sprint femminile Bakuriani (Geo) – ore 13.00

Sab. 15/02/25 – Mondiali – Sprint maschile Lenzerheide (Svi) – ore 15.05, diretta tv RaiSport ed Eurosport

Sab. 15/02/25 – Coppa Italia Fiocchi sr/u22/u19/u17 – Sprint maschile e femminile Valdidentro (So)

Sab. 15/02/25 – Fesa Cup sr/jr/u19/u17 – Sprint maschile e femminile Valdidentro (So)

Dom. 16/02/25 – Mondiali – Pursuit femminile Lenzerheide (Svi) – ore 12.05, diretta tv RaiSport ed Eurosport

Dom. 16/02/25 – Mondiali – Pursuit maschile Lenzerheide (Svi) – ore 15.05, diretta tv RaiSport ed Eurosport

Dom. 16/02/25 – EYOF – staffetta mista Bakuriani (Geo) – ore 13.15

Dom. 16/02/25 – Coppa Italia Fiocchi sr/u22/u19/u17 – Short individual maschile e femminile Valdidentro (So)

Dom. 16/02/25 – Fesa Cup sr/jr/u19/u17 – Short individual maschile e femminile Valdidentro (So)

FREESTYLE

Mer. 12/02/25 – EYOF – SS maschile e femminile Bakuriani (Geo) – ore 10.15

Gio. 13/02/25 – Coppa Europa – BA maschile e femminile Davos (Svi) – ore 08.45

Ven. 14/02/25 – Coppa del mondo – Qualificazioni HP maschile e femminile Calgary (Can)

Ven. 14/02/25 – Coppa Europa – Rail event maschile e femminile Davos (Svi) – ore 08.45

Sab. 15/02/25 – Coppa del mondo – HP maschile e femminile Calgary (Can) – ore 19.00, diretta streaming Eurosport player

Sab. 15/02/25 – Coppa Europa – SX maschile e femminile Val di Fassa (Ita)

Sab. 15/02/25 – EYOF – BA maschile e femminile Bakuriani (Geo) – ore 10.10

Dom. 16/02/25 – Coppa del mondo – HP maschile e femminile Calgary (Can) – ore 03.00, diretta streaming Eurosport player

Dom. 16/02/25 – Coppa Europa – SX maschile e femminile Val di Fassa (Ita)

SNOWBOARD

Mer. 12/02/25 – EYOF – SBS maschile e femminile Bakuriani (Geo) – ore 13.15

Gio. 13/02/25 – Coppa Europa – Rail event maschile e femminile Davos (Svi)

Ven. 14/02/25 – Coppa del mondo – Qualificazioni SBX maschile e femminile Cortina (Ita) – ore 18.30

Ven. 14/02/25 – Coppa Europa – BA maschile e femminile Davos (Svi)

Sab. 15/02/25 – Coppa del mondo – SBX maschile e femminile Cortina (Ita) – ore 18.30, diretta tv Raisport ed Eurosport

Sab. 15/02/25 – Coppa del mondo – PGS maschile e femminile Val St. Come (Can) – ore 20.00, diretta tv Eurosport

Sab. 15/02/25 – EYOF – BA maschile e femminile Bakuriani (Geo) – ore 10.10

Dom. 16/02/25 – Coppa del mondo – PGS maschile e femminile Val St. Come (Can) – ore 14.00, diretta tv Eurosport

SKELETON

Ven. 14/02/25 – Coppa Europa – Gara maschile Lillehammer (Nor) – ore 10.00

Ven. 14/02/25 – Coppa Europa – Gara femminile Lillehammer (Nor) – ore 14.00

BOB

Sab. 15/02/25 – Coppa del mondo – Monobob femminile Lillehammer (Nor) – ore 09.00, streaming https://www.youtube.com/@IBSFsliding

Sab. 15/02/25 – Coppa del mondo – Bob a due maschile Lillehammer (Nor) – ore 13.00, streaming https://www.youtube.com/@IBSFsliding

Sab. 15/02/25 – Mondiali juniores/Mondiali under 23 – Monobob femminile Altenberg (Ger) – ore 10.00

Sab. 15/02/25 – Mondiali juniores/Mondiali under 23 – Bob a due maschile Altenberg (Ger) – ore 10.00

Dom. 16/02/25 – Coppa del mondo – Bob a due femminile Lillehammer (Nor) – ore 09.00, streaming https://www.youtube.com/@IBSFsliding

Dom. 16/02/25 – Coppa del mondo – Bob a quattro Lillehammer (Nor) – ore 13.00, streaming https://www.youtube.com/@IBSFsliding

Dom. 16/02/25 – Mondiali juniores/Mondiali under 23 – Bob a due femminile Altenberg (Ger) – ore 10.00

Dom. 16/02/25 – Mondiali juniores/Mondiali under 23 – Bob a quattro Altenberg (Ger) – ore 10.00

SLITTINO

Ven. 14/02/25 – Coppa del mondo juniores – Singolo femminile, doppio maschile e doppio femminile Oberhof (Ger) – ore 09.00 e 13.00

Sab. 15/02/25 – Coppa del mondo – Doppio maschile e femminile PyoengChang (Kor) – diretta streaming https://www.youtube.com/@FILLuge_Channel

Sab. 15/02/25 – Coppa del mondo – Singolo maschile PyoengChang (Kor) – diretta streaming https://www.youtube.com/@FILLuge_Channel

Sab. 15/02/25 – Coppa del mondo juniores – Singolo maschile e staffetta a squadre Oberhof (Ger) – ore 09.00 e 13.00

Sab. 15/02/25 – Continental Cup – Singolo maschile, doppio maschile e femminile Winterberg (Ger) – ore 09.00 e 12.00

Dom. 16/02/25 – Coppa del mondo – Singolo femminile PyoengChang (Kor) – diretta streaming https://www.youtube.com/@FILLuge_Channel

Dom. 16/02/25 – Coppa del mondo – Doppio misto e singolo misto maschile PyoengChang (Kor) – diretta streaming https://www.youtube.com/@FILLuge_Channel

Dom. 16/02/25 – Continental Cup – Singolo femminile Winterberg (Ger) – ore 09.00

SHORT TRACK

14-16 febbraio World Tour a Milano – Diretta streaming su discovery+