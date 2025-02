Calendario Mondiali combinata nordica Trondheim 2025: programma, orari, tv, streaming

Countdown ormai agli sgoccioli in vista dei Campionati Mondiali di combinata nordica 2025, evento principale della stagione preolimpica che si terrà sulle nevi norvegesi di Trondheim da giovedì 27 febbraio a sabato 8 marzo. La rassegna iridata metterà in palio nel complesso sei titoli, con quattro eventi individuali (due per genere) e due a squadre (maschile e misto).

Il protagonista più atteso sarà ovviamente il beniamino locale Jarl Magnus Riiber, leggenda della disciplina che ha annunciato il ritiro al termine di questa stagione. L’Italia non ha chance di giocarsi una medaglia, ma proverà a ottenere un exploit a ridosso della top10 nelle prove individuali (magari con Aaron Kostner nell’Individual Compact) e a non sfigurare nelle gare a squadre.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari esatti, il palinsesto tv e streaming dei Mondiali di combinata nordica 2025. Tutti gli eventi della rassegna iridata di Trondheim verranno trasmessi in diretta streaming su discovery+, mentre non è ancora stato definito il palinsesto sui canali Eurosport e su Rai Sport (oltre alla programmazione streaming su Rai Play, Sky Go, NOW e DAZN) fino al termine della manifestazione.

CALENDARIO MONDIALI COMBINATA NORDICA 2025

Giovedì 27 febbraio

15.00 Segmento di fondo 5 km Mass Start femminile

17.00 Segmento di salto Mass Start femminile su trampolino piccolo

Venerdì 28 febbraio

12.00 Segmento di salto gara a squadre mista su trampolino piccolo

16.05 Segmento di fondo 4×5 km gara a squadre mista

Sabato 1° marzo

12.00 Segmento di salto Individual Compact maschile su trampolino piccolo

16.00 Segmento di fondo 7.5 km Individual Compact maschile

Domenica 2 marzo

12.00 Segmento di salto Gundersen femminile su trampolino piccolo

16.00 Segmento di fondo 5 km Gundersen femminile

Giovedì 6 marzo

11.00 Segmento di salto gara a squadre maschile su trampolino grande

15.00 Segmento di fondo 4×5 km gara a squadre maschile

Sabato 8 marzo

9.30 Segmento di salto Gundersen maschile su trampolino grande

14.30 Segmento di fondo 10 km Gundersen maschile

