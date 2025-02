La Juventus batte di misura il PSV nell’andata dei playoff di Champions. City rimontato dal Real Madrid

Tanti gol e grandi emozioni nella serata che ha dato il via al tabellone a eliminazione diretta della Champions League 2024-2025 di calcio maschile. Quest’oggi sono andati in scena i primi quattro match d’andata delle otto sfide dei playoff (le altre quattro partite d’andata si giocheranno domani sera), con in palio la qualificazione agli ottavi di finale della massima competizione continentale.

Buone notizie sul fronte italiano per la Juventus, che festeggia un fondamentale successo sul PSV tra le mura amiche dell’Allianz Stadium ma dovrà soffrire tra una settimana (mercoledì 19 febbraio) nel ritorno in Olanda per completare l’opera. I bianconeri hanno vinto infatti a Torino con un solo gol di scarto per 2-1, andando a segno con McKennie al 34′ e con Mbangula all’82’ dopo il momentaneo pareggio di Perisic al 56′.

Fuochi d’artificio nel vero big match della serata all’Etihad Stadium di Manchester, con il City di Guardiola che si è fatto rimontare ancora una volta nel finale dal Real Madrid di Carlo Ancelotti perdendo il primo atto del doppio confronto per 3-2 dopo aver trovato il 2-1 con Haaland (doppietta) all’80’. Ribaltone Blancos firmato da Brahim Diaz (86′) e Bellingham (92′).

Qualificazione ormai ipotecata invece negli altri due confronti odierni, alla luce delle nette affermazioni esterne di PSG (Vitinha e doppietta Dembelè) e Borussia Dortmund (Guirassy, Gross e Adeyemi) per 3-0 rispettivamente contro Brest e Sporting Lisbona.