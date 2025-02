Milan e Atalanta sconfitte in Champions League: serve la rimonta per gli ottavi

Due sconfitte per le squadre italiane nell’andata dei playoff di Champions League. L’Atalanta ha ceduto per 2-1 sul campo del Brugge: i belgi sono passati in vantaggio di fronte al proprio pubblico con il gol di Jutgla al 15′, Pasalic ha risposto al 41′ su invito di Zappacosta ma poi i padroni di casa hanno trovato la rete della vittoria con il rigore trasformato da Nilsson in pieno recupero. La Dea sarà chiamata a vincere l’incontro di ritorno con due gol di vantaggio, in caso di successo con una marcatura di scarto si andrà ai supplementari.

Il Milan si è dovuto inchinare in trasferta al cospetto del Feyenoord per 1-0: gli olandesi sono passati in vantaggio al terzo minuto con la stoccata di Paixao e si presenteranno a San Siro per cercare di difendere questo successo. I rossoneri dovranno imporsi con due rete di scarto per qualificarsi agli ottavi di finale, ma riuscire a superare un avversario così insidioso non sarà semplice per una squadra che si sta rivelando troppo altalenante.

Il Bayern Monaco ha vinto per 2-1 in casa del Celtic Glasgow, con Olise e Kane decisivi a cavallo dei due tempi prima che Maeda accorciasse le distanze al 79′. Il Benfica è passato sul campo del Monaco con il sigillo di Pavlidis al 48′.