Calcio, Atalanta fermata dal Torino sul pari nel 23° turno. Vittorie di Bologna, Udinese e Verona

Quattro i match andati in archivio nel sabato del 23° turno del campionato di calcio di Serie A. A Bergamo l’Atalanta è stata fermata dal Torino sul punteggio di 1-1. La Dea ha dovuto fare i conti con la super prestazione di Vanja Milinkovic-Savic capace di ipnotizzare Mateo Retegui dal dischetto al 74′ e di garantire un punto d’oro per le sorti dei granata.

Orobici che, dopo il gol annullato dalla VAR a Raoul Bellanova al 21′, erano passati in vantaggio al 35′ con l’albanese Berat Djimsiti. Il pareggio del Toro era arrivato 5′ dopo, con il cileno Guillermo Maripan. Con questo risultato la formazione atalantina vede allontanarsi molto probabilmente Napoli e Inter, che la precedono nella classifica generale, mentre il Torino sale a quota 27 punti e mette fieno in cascina.

In serata, al Dall’Ara, il Bologna ha prevalso nel confronto con il Como 2-0. Le reti di Lorenzo De Silvestri al 25′ di Giovanni Fabbian al 66′ hanno garantito i tre punti alla formazione felsinea, sfruttando la superiorità numerica dal 38′ del primo tempo per l’espulsione tra le fila comasche del gambiano Alieu Fadera. Bolognesi, quindi, sesti in graduatoria, mentre il Como è 15°.

Nella prima sfida di giornata, successo esterno del Verona sul campo del Monza. Una partita in cui è stata l’autorete di Stefan Lekovic a valere il risultato pieno agli scaligeri. Gialloblu, quindi, tredicesimi in classifica, mentre i brianzoli sono sempre i fanali di coda (13 punti). A conclusione, vittoria casalinga dell’Udinese (3-2) contro il Venezia. Le reti di Lorenzo Lucca al 47′, dello sloveno Sandi Lovric al 52′ e dello spagnolo Iker Bravo all’82’ hanno consentito ai friulani di spuntarla, rendendo vane le segnature di Hans Nicolussi Caviglia al 64′ e del danese Christian Gytkjaer al 78′. Bianconeri, quindi, decimi in graduatoria con 29 punti e lagunari penultimi con 16.