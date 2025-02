Brignone e Goggia tocca a voi! Le azzurre attese dal superG mondiale. Gut-Behrami la principale rivale

Dopo la storica medaglia d’oro nel parallelo a squadre, l’Italia sogna il bis ai Mondiali di Saalbach. Oggi infatti è il giorno del superG femminile e c’è davvero grande attesa per le azzurre e soprattutto per la coppia Federica Brignone e Sofia Goggia. Inutile nascondere che le aspettative sono alte dopo una prima parte di stagione decisamente di alto livello nella velocità da parte delle due punte di diamante della spedizione italiana.

Finora una delle due è sempre salita sul podio nei primi cinque superG disputati, con anche una vittoria a testa all’attivo. Goggia ha trionfato a Beaver Creek mentre Brignone si è imposta in casa a Cortina. L’obiettivo per entrambe è almeno la medaglia, poi da capire di che metallo, visto che comunque la concorrenza di certo non manca.

Federica e Sofia hanno già assaggiato la neve di Saalbach in questi giorni con le prove di discesa ed entrambe hanno detto di sentirsi bene e che si aspettano quest’oggi un superG molto tecnico e dove bisogna tirare le curve nel modo giusto. Se dovesse esserci un tracciato così certamente Brignone sarebbe tra le super favorite, ma anche Goggia potrebbe dire la sua, con la bergamasca che ha un conto aperto con i Mondiali visto che cerca ancora il suo primo oro iridato della carriera.

Chiaramente la principale rivale è Lara Gut-Behrami. La svizzera ha dimostrato in questi giorni di avere un ottimo feeling con il tracciato di questi Mondiali e certamente è l’avversaria che fa più paura alle azzurre. Nella lotta non possono non essere inserite anche la norvegese Kajsa Vickhoff Lie, l’austriaca Cornelia Huetter e l’americana Lauren Macuga, senza dimenticare la ceca Ester Ledecka che alle finali dello scorso anno ha vinto.

L’Italia potrà schierare cinque atlete, visto che Marta Bassino difende il titolo di due anni fa. Molto difficile che la piemontese riesca a ripetersi anche perchè la forma non è certamente quella della rassegna iridata in terra francese. Attenzione ad Elena Curtoni, che può essere una sorpresa e l’ultima carta azzurra sarà Laura Pirovano, anche se probabilmente può più dire la sua in discesa che in superG.