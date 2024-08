Boxe, Imane Khelif si prende l’oro olimpico. Doppio urrà per l’Uzbekistan

Sostanzialmente, quella di oggi è la giornata dell’Uzbekistan sul Court Philippe Chatrier, dove si è tenuta la penultima sessione di finali per la boxe alle Olimpiadi di Parigi 2024. Due, infatti, gli ori del Paese asiatico in una sera che, però, ha inevitabilmente visto gli occhi di molti posarsi su un altro combattimento.

Quello, naturalmente, tra Imane Khelif e Liu Yang, finale dei 66 kg donne. Un combattimento, va detto, in cui tutte e due le pugili sono molto contratte, ma l’algerina fa quel qualcosa in più per guadagnarsi il verdetto unanime dei giudici e portare il primo oro olimpico all’Algeria nella boxe.

Per quanto riguarda il fattore Uzbekistan, la parte più significativa la ricopre senz’altro Lazizbek Mullojonov, che diventa campione olimpico dei 92 kg battendo per verdetto unanime (e stavolta ben più che meritato) l’azero di origini cubane Loren Alfonso Dominguez. Resta sempre la grande domanda: cos’avrebbe fatto Aziz Abbes Mouhiidine se gli fosse stato concesso di avanzare contro l’uzbeko?

Com’è come non è, anche l’altra categoria maschile di oggi, quella dei 71 kg, va a un uzbeko, Asadkhuja Muydinkhujaev, che s’impone sul messicano Marco Verde per 5-0. Sorprende, invece, la cinese Wu Yu che riesce a imporsi per 4-1 sulla turca Buse Naz Cakiroglu, comuque al secondo argento in fila nella rassegna olimpica.