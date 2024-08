Pugilato: Imane Khelif denuncia Elon Musk e JK Rowling per cyberbullismo

È stata, suo malgrado, una delle protagoniste assolute di questa Olimpiade di Parigi 2024, purtroppo non per la medaglia d’oro vinta nel pugilato, ma per la presenza nel suo DNA dei cromosomi XY.

Non termina l’onda di polemiche alle spalle di Imane Khelif: l’algerina ha deciso però di denunciare tutti gli attacchi che le sono arrivati online, anche da parte di personaggi pubblici.

La pugile ha scelto di sporgere denuncia per presunti atti di molestie online aggravati. A confermare la situazione è stato il suo avvocato, Nabil Boudi.

Nel testo della denuncia sono stati nominati anche Elon Musk e J. K. Rowling, due delle persone più influenti al mondo.