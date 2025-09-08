Chi sostituirà Pozzecco come ct dell’Italia? Banchi in pole, Scariolo difficile

L’Italia è stata eliminata dalla Slovenia di Luka Doncic (42 punti sugli 84 segnati dalla sua squadra) agli ottavi di finale degli Europei 2025 di basket, rimandando ulteriormente l’appuntamento con il podio continentale. Con la sconfitta di ieri a Riga si è chiusa ufficialmente l’avventura triennale da CT azzurro di Gianmarco Pozzecco, che lascia la panchina della Nazionale confermando le indiscrezioni delle ultime settimane.

“Questa è stata la mia ultima partita in Nazionale ed è una mia decisione. Voglio ringraziare il Presidente Giovanni Petrucci per avermi dato questo onore. Dal profondo del mio cuore posso dire che questi in Azzurro sono stati gli anni migliori della mia vita. Ringrazio anche Salvatore Trainotti, che con il Presidente ha deciso di darmi questo onore credendo in me ogni giorno. Grazie a tutto lo staff e ai giocatori: li ho amati e rispettati dal primo giorno e continuerò a farlo sempre“, le sue parole in conferenza stampa dopo il match.

Successivamente è arrivata la risposta del presidente federale Giovanni Petrucci: “Ho appreso che Gianmarco ha dichiarato che questa è stata la sua ultima partita in Nazionale. Parlerò con lui. Lo ringrazio per aver creato in questi anni un gruppo coeso e con il piacere di stare insieme. Per le scelte sul futuro mi confronterò con Gigi Datome e Salvatore Trainotti, che hanno la responsabilità del Settore Squadre Nazionali maschili“.

Quale sarà dunque il prossimo head coach dell’Italbasket verso i Mondiali 2027 e le qualificazioni olimpiche per Los Angeles 2028? In pole position ci sarebbe Luca Banchi, che ha appena concluso la sua esperienza alla guida della Lettonia, mentre sembra difficile l’opzione Sergio Scariolo dopo il suo addio alla Nazionale spagnola per via del suo nuovo incarico alla guida del Real Madrid.