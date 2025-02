ATP Rotterdam, Alcaraz suda sette camicie contro van de Zandschulp, bene De Minaur e Mensik, Sonego fuori

Giornata intensa in cui si sono svolti sette primi turni dell’ATP 500 di Rotterdam sul veloce indoor olandese. È stato il giorno dell’esordio di Carlos Alcaraz che ha incontrato tantissime difficoltà contro Botic van de Zandschulp, ma in qualche modo è riuscito a spuntarla con il punteggio di 7-6(3) 3-6 6-1 in poco più di due ore e mezza. Nel primo parziale lo spagnolo ha fronteggiato un set point sul 5-4 40-30, sprecato dall’olandese con un doppio fallo. Deve crescere sensibilmente il murciano se vorrà fare strada nel torneo. Ora troverà uno tra Vavassori e Auger-Aliassime.

Convincente anche l’esordio di Alex De Minaur che ha battuto con un netto 6-2 6-4 il belga David Goffin: l’australiano ha tenuto buonissime percentuali al servizio, non perdendo mai la battuta in tutto il match e affrontando al meglio all’inizio del secondo parziale la reazione di Goffin. Affronterà al secondo turno lo straordinario Jakub Mensik: il ceco ha demolito Alexander Bublik con un doppio 6-4 al termine di un match dominato.

Pochi problemi per la testa di serie numero 4 Andrey Rublev che ha battuto con agio il cinese Zhang Zhizhen con il punteggio di 6-3 6-4: una sola palla break concessa, ottima gestione di tutti i momenti del match e una superiorità mostrata costantemente. Ora per lui uno tra Struff e Marozsan. Jiri Lehecka ha superato il suo esordio in due set: 7-5 6-2 ad Alexei Popyrin, portando il match dalla sua porta quando ha salvato due palle break sul 5-5 del primo set.

Il derby spagnolo tra Pedro Martinez e Roberto Bautista Agut è andato al 27enne di Alzira: il n.44 del mondo vince 6-3 6-2 battendo il connazionale che è apparso poco in palla dal punto di vista fisico. Giornata che si è chiusa con un successo tiratissimo di Holger Rune su Lorenzo Sonego: finisce 7-6(4) 6-4 in più di due ore di tennis di alto livello e intenso.

