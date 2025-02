Aneke Rune dalla parte di Sinner: “Tre mesi di sospensione sono troppi e sul Clostebol dico…”

Tanti tra addetti ai lavori e non si stanno pronunciando sulla vicenda “Clostebol” e il suo epilogo, con protagonista Jannik Sinner. L’accordo che c’è stato con la WADA ha portato a una sospensione del n.1 del mondo di tre mesi dal circuito. L’altoatesino potrà tornare in campo nei tornei ufficialmente dal 5 maggio, mentre dal 13 aprile potrà allenarsi presso strutture affiliate. Prima della scadenza, dovrà cercare delle alternative col proprio team, senza contare su sparring tesserati.

A dire la sua sulla questione è stata anche Anneke Rune, mamma di Holger. Al quotidiano danese ‘Ekstra Bladet‘, infatti, la madre del giocatore ha rilasciato alcune dichiarazioni che nei fatti sono dalla parte del pusterese: “Se si legge un po’ di più sul Clostebol, ci si rende conto di quanto sia spaventosamente facile trasmetterlo ad altre persone se è stato utilizzato da terzi. Questa, secondo me, è la cosa più inquietante di questo caso“, le parole di Anneke.

“Pensa a quanti fan salutano i tennisti, a quante superfici toccano. I giocatori rischiano di diventare nevrotici. Il Clostebol è ormai disponibile tramite prescrizione medica nella maggior parte dei Paesi, per cui il rischio di trasmissione è minimo. Ma non in Italia. Potrebbero esserci anche altre sostanze che vengono facilmente trasmesse. Ed è quindi importante porre dei valori limite inferiori, in modo che gli atleti non finiscano per isolarsi completamente“, ha dichiarato.

E ancora: “Di recente ho letto di un atleta che aveva trovato tracce di una sostanza presente dell’alcol che isolatamente può ottimizzare le prestazioni. Ci sono bistecche di manzo in cui la mucca ha ingerito steoridi, i cui risultati vengono rilevati dai test. Anche questo è un problema riscontrato da diversi atleti. Non possono starsene seduti isolati da tutti e mangiare banane biologiche tutto il giorno per paura che un test rilevi lo 0,00000000001% di tracce di qualcosa”.

Traendo le conclusioni: “Ritengo che tre mesi o un anno di sospensione siano comunque troppi. Non conosco abbastanza i dettagli del singolo caso per dire se sia ragionevole. Da quello che leggo, credo che la maggior parte delle critiche degli atleti riguardi il fatto che ci siano linee guida molto diverse nei singoli casi in cui si tratta di incidenti evidenti e non di doping. Ma penso anche che sia uno degli aspetti che la WADA e l’ITIA debbano prendere in considerazione dopo i recenti casi. Ad esempio, non devono volerci più di un massimo di tot giorni per confermare se c’è stata o meno una contaminazione, in modo che gli atleti possano riprendere rapidamente la propria carriera“.