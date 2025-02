Alex Vinatzer prova il colpaccio nello slalom dei Mondiali, che incertezza per la lotta alle medaglie!

E’ l’ultimo atto dei Mondiali di sci alpino 2025 di Saalbach, è lo slalom maschile, la specialità più imprevedibile in assoluto del Circo Bianco. Tantissimi sono gli atleti competitivi, tantissimi sono gli atleti che sono in grado di fare risultato e di vincere, almeno una ventina possono lottare per prendere una medaglia.

Tra questi c’è anche Alex Vinatzer che sta vivendo un Mondiale ondivago: il bellissimo oro nel parallelo a squadre in cui è stato un trascinatore, poi l’inforcata in combinata in una gara che insieme a Dominik Paris poteva valere la medaglia e infine una prestazione non all’altezza delle aspettative nel gigante. Ora arriva lo slalom, una specialità in cui solitamente o va benissimo o esce: due anni fa a Courchevel riuscì a mettere i pezzi a posto e a conquistare un altro bronzo, chissà che il gardenese non possa nuovamente esaltarsi in un grande appuntamento.

Dal mazzo poi sono tantissimi i nomi che possono uscire, a cominciare da Clement Noel che ha un rapporto da saldare con i Mondiali: nel 2021 a Cortina d’Ampezzo non arrivò oltre la 21a posizione, in casa a Courchevel Méribel giunse quarto, adesso vuole conquistare la prima medaglia iridata della carriera dopo essersi laureato campione olimpico a Pechino 2022.

Ci sono però i norvegesi che sono molto agguerriti con un Timon Haugan che nelle ultime gare sta trovando una regolarità di rendimento ad altissimo livello straordinaria, un Henrik Kristoffersen che si vuole riscattare dopo un gigante deludente e un Atle Lie McGrath sempre pericoloso. Poi c’è Loic Meillard, già sul podio in gigante e oro nella combinata a coppie: la squadra svizzera potrebbe chiudere un Mondiale da sogno con la ciliegina sulla torta.