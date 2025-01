Zverev, l’incompiuto della generazione di mezzo

La maledizione continua. Alexander Zverev si è trovato nuovamente la strada sbarrata, vicino al traguardo. Nella terza finale in uno Slam della carriera, il tedesco si è dovuto arrendere a Melbourne a uno Jannik Sinner semplicemente perfetto, a segno sul punteggio di 6-3 7-6 (4) 6-3.

Una partita in cui il teutonico ha mostrato la propria inferiorità in tutte le fasi di gioco, sia dal punto di vista tecnico che tattico e per Sinner l’affermazione non è stata quasi mai in discussione. Una nuova “bocciatura” dopo la finale persa l’anno scorso al Roland Garros contro lo spagnolo Carlos Alcaraz, al quinto set. Ecco che la possibilità mancata agli US Open del 2020, contro Dominic Thiem, è un chiodo fisso nella mente del tedesco.

Zverev si trova a far parte di quella generazione di mezzo tra i Big Three e la nouvelle vague guidata da Sinner e Alcaraz in cui il teutonico rischia di essere il giocatore più forte della storia a non aver ottenuto titoli nei Major. Si pensi ai suoi successi a livello di Masters1000 e di ATP Finals, che però non sono stati seguiti dalla vittoria più importante.

Probabilmente, le chance più concrete per provare a sfatare il tabù potrebbe essere il rosso di Parigi, dal momento che su quella superficie Sinner può fare maggior fatica e Carlitos non è come Rafa Nadal in termini di continuità di rendimento. Non resta che attendere…