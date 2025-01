WTA Singapore, buona partenza per Kalinskaya e Osorio. Subito fuori Raducanu

Chiusa la storia dell’Australian Open, il carrozzone del tennis internazionale continua a girare. Prende il via il torneo WTA di Singapore e torna in campo Anna Kalinskaya, che non ha partecipato al primo Slam dell’anno a causa di un virus; si è vista un po’ di ruggine ma alla fine ha la meglio su Caroline Dolehide in tre set e guadagna il secondo turno con la svizzera Simona Waltert, capace di mandare ko Alja Tomljanovic.

Nella parte alta del tabellone si consuma l’upset di giornata: Cristina Bucsa riesce nella rimonta contro Emma Raducanu, settima favorita del seeding, in una partita tirata che sfora di poco le tre ore; brutto segnale per la britannica, mentre l’iberica affronterà ora la thailandese Mananchaya Sawangkaew, numero 132 al mondo, che ha la meglio sulla cinese Sijia Wei in una sfida tra qualificate.

Sopravvive invece la testa di serie numero 6, Camila Osorio, chiamata ad una partita per nulla facile contro Bernarda Pera, regolata in tre set, e partirà da favorita contro la ceca Dominika Saikova, che sbriga in due set la pratica Erika Andreeva. Avanza anche l’americana Ann Li, che regola in poco più di un’ora Daria Saville, e Maya Joint, che conferma il suo buon momento eliminando in tre set Alycia Parks.

WTA SINGAPORE, RISULTATI 27 GENNAIO

C. Osorio b. B. Pera 6-1 6-7 6-3

A. Li b. D. Saville 6-3 6-1

M. Joint b. A. Parks 4-6 6-1 7-5

C. Bucsa b. E. Raducanu 5-7 7-5 7-5

M. Sawangkaew b. S. Wei 6-4 7-6

A. Kalinskaya b. C. Dolehide 6-4 4-6 6-2

D. Saikova b. E. Andreeva 7-6 6-2

S. Waltert b. A. Tomljanovic 6-2 6-3