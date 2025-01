Wendl/Arlt vincono in doppio a Oberhof e allungano su Bots/Plume in classifica

Sempre Wendl/Arlt! I due fuoriclasse tedeschi dominano anche la gara di doppio maschile di Oberhof (Germania) valevole per la Coppa del Mondo di slittino 2024-2025. Sul budello di casa il duo teutonico non ha lasciato scampo ai rivali e ha dato anche un bel colpo in ottica Sfera di Cristallo. A questo punto, infatti, la classifica generale vede al comando il duo Wendl/Arlt con 575 punti contro i 526 di Bots/Plume ed i 460 di Steu/Kindl.

La gara, come detto, è andata ai tedeschi Tobias Wendl e Tobias Arlt con il tempo complessivo di 1:22.808 (con il miglior tempo nella prima manche 41.276 e 41.532 nella seconda) con 68 millesimi di vantaggio sui connazionali Hannes Orlamuender e Paul Constantin Gubitz (41.388 e 41.488), mentre completano il podio gli austriaci Thomas Steu e Wolfgang Kindl (41.444 e 41.602) a 238.

Quarta posizione per i lettoni Martins Bots e Roberts Plume (41.505 e 41.644) a 341 millesimi, quinta per i tedeschi Toni Eggert e Florian Mueller (41.587 e 41.587) a 366, mentre sono sesti gli austriaci Juri Thomas Gatt e Riccardo Martin Schoepf (41.541 e 41.726) a 459.

Settimi i loro connazionali Yannick Mueller e Armin Frauscher (41.574 e 41.705) a 471 millesimi, quindi ottavi gli statunitensi Marcus Mueller e Ansel Haugsjaa (41.757 e 41.800) a 749 millesimi. Noni i primi italiani Ivan Nagler e Fabian Malleier (42.083 e 41.586) a 861 millesimi, quindi completa la top10 i polacchi Wojciech Jerzy Chmielewski e Jakub Kowalewski (41.828 e 41.862) a 882. Chiudono al 13° posto Emanuel Rieder e Simon Kainzwaldner (41.928 e 42.104) a 1.224.