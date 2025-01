La serie A1 Maschile torna in vasca per disputare i match valevoli per la quindicesima giornata, la seconda del girone di ritorno. Il campo principale è senza dubbio Sori, teatro dello scontro diretto tra la Pro Recco capolista e la BPER Rari Nantes Savona. Presenta il secondo incrocio stagionale tra le due finaliste della scorsa edizione Daniel Presciutti, difensore del Grifone. Nell’undicesima di A1 Femminile la Sis Roma sfida in trasferta la Brizz Nuoto mentre la sfida di cartello si gioca nel posticipo domenicale tra Pallanuoto Trieste e Antenore Plebiscito Padova. Nella decima giornata di serie A2 sono due le sfide di cartello. Alla Monumentale la Reale Mutua Torino 81 riceve la Futurnenergy Rinnovabile Rari Nantes Sori per il girone Nord mentre nel girone Sud l’Anzio Waterpolis riceve la capolista Checkk-Up Rari Nantes Salerno. Presenta la sfida il difensore giallorosso Carlo Sanges.