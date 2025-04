Christian Parlati torna sul tatami dopo l’eliminazione ai Giochi Olimpici di Parigi 2024: il judoka azzurro è pronto a rimettersi in gioco ai Campionati Europei di Podgorica 2025, dove combatterà nella categoria -90 kg, una delle più competitive del torneo. ️ Nell’intervista esclusiva con Alice Liverani per la nuova puntata di Focus, Parlati si racconta: il suo percorso, le emozioni olimpiche, le difficoltà, ma anche la voglia di riscatto e gli obiettivi per questa nuova avventura continentale. Numero 10 del ranking europeo, Christian condivide pensieri e ambizioni in vista di un Europeo che rappresenta il primo, grande appuntamento internazionale dopo le Olimpiadi. Non perderti questo viaggio tra sport, emozioni e determinazione. Iscriviti al canale per non perdere le prossime interviste ai protagonisti del judo azzurro!