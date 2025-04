Per l’appuntamento del martedì di Sprint Zone, ospite Andrea Federici Il 28enne atleta bresciano è da anni nella top ten dei velocisti italiani, con un progressivo spostamento dai 100 ai 200 metri, dove l’anno scorso con 20”35 è diventato il quinto italiano di sempre nella storia dietro Mennea, Desalu, Tortu e Howe. Da tempo nel giro dei raduni della staffetta 4×100, non è mai però riuscito a partecipare con la squadra nazionale assoluta a una grande competizione internazionale, situazione che potrebbe crearsi tra pochi giorni in occasione della trasferta a Guangzhou In Cina, per le World Relays, dove è in predicato per essere convocato tra gli otto atleti da selezionare. Le sue prime gare all’aperto, pur se su tre discipline spurie quali 60 outdoor, 120 e 250, tutte disputate nella stessa giornata e a distanza di pochissimo tempo, hanno dimostrato una sua condizione più che buona che lo fa soprattutto ben sperare in vista delle competizioni successive, in particolare per i 200 metri dove vuole riavvicinarsi stabilmente al suo miglior crono del 2024, ottenuto in condizioni di altitudine favorevole. Conduce: Ferdinando Savarese