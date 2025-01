Volley femminile, Conegliano liquida il Mladost con turnover e avvicina i quarti di Champions League

Conegliano ha sconfitto il Mladost Zagabria con un secco 3-0 (25-16; 25-16; 25-23) e ha così infilato la quinta vittoria consecutiva nella Champions League di volley femminile. Le Campionesse d’Europa si sono imposte di slancio nella tana della poco quotata compagine croata, prolungando così la propria imbattibilità stagionale e compiendo un passo importante verso la qualificazione ai quarti di finale della massima competizione continentale, riservata alle vincitrici dei cinque gironi (le seconde classificate e la miglior terza disputeranno un playoff).

Conegliano occupa il primo posto nel gruppo A a punteggio pieno (cinque successi, quindici punti) e sarà chiamata a blindarlo tra un paio di settimane quando, nell’ultima giornata della fase a gironi, ospiterà il Developres Resovia al PalaVerde di Treviso: basterà conquistare un set per sbrigare la pratica e accedere direttamente al secondo turno della fase a eliminazione diretta, anche una sconfitta per 3-0 potrebbe permettere alle Campionesse del Mondo di raggiungere l’obiettivo ma in quel caso le polacche dovranno imporsi con massimo 11 punti di scarto complessivo.

Questa sera le Pantere hanno piazzato un micidiale parziale di 8-0 nel cuore del primo set: da 8-8 a 16-8 sul turno in battuta di Eckl, per poi controllare agevolmente nel finale. Nella seconda frazione le Campionesse del Mondo hanno dovuto ricostruire il vantaggio per due volte: dopo il 9-5 iniziale sono stati rimontate (9-9), poi hanno subito un altro recupero (da 12-10 a 12-12) prima di un micidiale parziale dal 14-15 al 15-23. Il terzo set si è rivelato più combattuto: le padrone di casa si sono issate sul 20-17, ma la corazzata veneta è riuscita a rientrare è sul 22-23 ha piazzato un rush conclusivo valgo la vittoria.

Daniele Santarelli ha deciso di operare un po’ di turnover, concedendo del meritato riposo a diverse big: l’opposto Isabelle Haak, la palleggiatrice Joanna Wolosz, la schiacciatrice Gabi, le centrali Cristina Chirichella e Sarah Fahr, il libero Monica De Gennaro sono rimaste in panchina. L’unica titolare di punta scesa in campo è stata il martello Zhu Ting, che è andata a referto con 14 punti (59% in fase offensiva) venendo supportata di banda da Martyna Lukasik (8).

La giovane bomber Merit Adigwe ha messo a segno 11 punti (due muri, 41% in attacco) sotto la regia di Nanami Seki (1), al centro si sono distinte Marina Lubian (14 punti, 3 muri) e Katja Eckl (5), il libero Anna Bardaro ha chiuso con il 57% di ricezione positiva. Tra le fila del Mladost Zagabria la migliore è stata Leonarda Grabic (11).