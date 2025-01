Volley femminile, Conegliano continua la marcia. Scandicci vince senza Antropova, Egonu guida Milano

Questa sera si sono disputate sette partite valide per la diciottesima giornata della Serie A1 di volley femminile. Conegliano, Scandicci e Milano hanno vinto ai vertici, mentre Novara e Busto Arsizio hanno perso. Affermazioni importanti per Chieri e Bergamo in ottica playoff, Pinerolo ha avuto la meglio in una cruciale sfida salvezza.

Conegliano ha regolato Vallefoglia per 3-1, dominando i primi due set per poi concedere la terza frazione alle ospiti e dominare il quarto parziale. Le Campionesse d’Italia, d’Europa e del mondo prolungano così la propria imbattibilità stagionale, confermandosi al comando della classifica con sei punti di vantaggio sulla più immediata inseguitrice (con una partita giocata in meno). Prova di grande impatto da parte dell’opposto Isabelle Haak (20 punti) e delle schiacciatrici Zhu Ting (21) e Gabi (15), in doppia cifra anche la centrale Sarah Fahr (10). Alle ospiti non sono bastate Erblira Bici (21) e Simone Lee (16).

Scandicci ha risposto presente, vincendo per 3-1 in rimonta sul campo di Talmassons e restando a sei lunghezze di ritardo dalla capolista. Turno di riposo per la stella Ekaterina Antropova, in granissimo spolvero Camilla Mingardi (20 punti) supportata da Britt Herbots (13) e dalla centrale Ana Carolina Da Silva (14 punti, 7 muri). Tra le friulane le migliori sono state Maja Storck (20), Olga Strantzali (16) e Alice Pamio (14).

Milano ha avuto la meglio nella tana di Firenze per 3-1, trascinata dalla bomber Paola Egonu (19 punti) e dal martello Myriam Sylla (14) sotto la regia di Alessia Orro, capace di mandare in doppia cifra anche l’altra schiacciatrice Nika Daalderop (18 punti). Tra le padrone di casa si sono distinte l’opposto Adhuoljok John Majak Malual (18) e Anna Davyskiba (13). Le meneghine sono riuscite ad agganciare Novara al terzo posto in classifica, ma con una partita giocata in meno rispetto alle piemontesi.

Novara è crollata in rimonta nel derby con Cuneo per 3-1, trascinata da Ana Bjelica (32 punti) e Anastasiia Kapralova (16) contro Lina Alsmeier (20) e Taylor Mims (13). Chieri ha espugnato la tana di Busto Arsizio con un secco 3-0 sotto la spinta di Avery Skinner (18) e Lucille Gicquel (16), mentre Bergamo ha avuto la meglio su Roma per 3-0 con Ailama Cese Montalvo (13) e Monique Strubbe (11) in luce. Scatto salvezza di Pinerolo contro Perugia (3-1), trascinata da Malwina Smarzek (22) e Indre Sorokaite (16): le piemontesi possono addirittura ambire ai playoff dopo aver infilato due vittorie consecutive.

RISULTATI SERIE A1 VOLLEY FEMMINILE OGGI

Bartoccini-Mc Restauri Perugia vs Wash4green Pinerolo 1-3 (26-28; 25-23; 17-25; 15-25)

Prosecco Doc Imoco Conegliano vs Megabox Ond. Savio Vallefoglia -1 (25-16; 25-18; 22-25; 25-19)

Honda Olivero Cuneo vs Igor Gorgonzola Novara 3-1 (24-26; 25-22; 26-24; 25-21)

Il Bisonte Firenze vs Numia Vero Volley Milano 1-3 (20-25; 25-22; 17-25; 21-25)

Eurotek Uyba Busto Arsizio vs Reale Mutua Fenera Chieri ’76 0-3 (22-25; 20-25; 22-25)

Bergamo vs Smi Roma Volley 3-0 (25-20; 25-21; 25-18)

Cda Volley Talmassons Fvg vs Savino Del Bene Scandicci 1-3 (25-19; 19-25; 17-25; 22-25)

CLASSIFICA SERIE A1 VOLLEY FEMMINILE

Conegliano 51 punti*, Scandicci 45, Novara 38, Milano 38*, Bergamo 33, Chieri 32, Busto Arsizio 29*, Vallefoglia 23, Pinerolo 21*, Firenze 14, Perugia 14, Cuneo 14, Roma 10, Talmassons 10. *= 1 partita in meno.