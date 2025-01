Volley, Civitanova vince la Coppa Italia: Bottolo da urlo, la favola di Verona si spegne al tie-break

Civitanova ha vinto la Coppa Italia 2025 di volley maschile, sconfiggendo Verona per 3-2 (26-24; 25-15; 23-25; 21-25; 15-10) in una pirotecnica finale andata in scena alla Unipol Arena di Casalecchio di Reno (in provincia di Bologna) e alzando al cielo il trofeo per l’ottava volta nella propria storia. La Lube aveva incominciato la stagione in maniera tentennante, ma poi è cresciuta nelle ultime settimane, ha battuto Perugia in campionato e poi Trento nella semifinale di ieri, prima di andarsi a prendere un titolo inatteso all’inizio di questa stagione che doveva essere di transizione.

I biancorossi tornano a esultare dopo tre anni, regolando nell’atto conclusivo quella che è stata la grande sorpresa della competizione: Verona aveva sconfitto Piacenza nei quarti, ieri si era inventata una clamorosa rimonta contro Perugia (Campioni d’Italia e detentori del trofeo) e anche oggi ha accarezzato la grande magia. Gli scaligeri, alla loro prima partecipazione alla Final Four, hanno infatti rimontato da 0-2 con grandissima caparbietà e hanno trascinato la contesa al tie-break, dove è però emersa la verve dei cucinieri per tramortire i ragazzi di Rado Stoytchev dopo quasi due ore e mezza di battaglia.

Prestazione maiuscola da parte dello schiacciatore Mattia Bottolo, che ha fatto la differenza nella frazione risolutrice ed è andato a referto con 19 punti (3 ace). In grande spolvero anche l’attaccante Aleksandar Nikolov (16, 3 ace), che ha rilevato Adis Lagumdzija (8) dopo tre set. Prova coriacea anche del martello Eric Loeppky (17), bene i centrali Barthelemy Chinenyeze (8, 5 muri) e Giovanni Maria Gargiulo (9) sotto la regia di Mattia Boninfante. A Verona non è bastato il superlativo Noumory Keita (30 punti), in doppia cifra anche Rok Mozic (13 punti), Francesco Sani e Marco Vitelli sono entrati sullo 0-2 al posto di Mads Jensen e Lorenzo Cortesia, fornendo un apporto importante.