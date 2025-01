Per l’appuntamento di Sprint2u ospite Valentina Trapletti La marciatrice azzurra è reduce dalla miglior stagione della sua carriera in quanto nel 2024 ha migliorato vari suoi personali, ma soprattutto conquistato la medaglia d’argento sui 20 km aegli Europei di Roma, dietro la compagna Palmisano, oltre che vinto i campionati del mondo a squadre nella staffetta mista insieme a Francesco Fortunato, titolo che le ha permesso di vedersi assegnare dal CONI il Collare d’Oro, massimo riconoscimento per un atleta che viene conferito solo ai vincitori di manifestazioni olimpiche o mondiali. Il 2025 è l’anno in cui compirà a luglio 40 anni, ma la voglia, la passione e la determinazione è sempre la stessa, per cui gli obiettivi da affrontare sono sempre tanti tra cui su tutti i mondiali di Tokyo a settembre. Conduce: Ferdinando Savarese