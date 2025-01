Tournée 4 Trampolini oggi in tv: orari qualificazioni Bischofshofen, programma, streaming

Quest’oggi, domenica 5 gennaio, si terranno a Bischofshofen le qualificazioni per la quarta e ultima gara della 73ma Tournée dei Quattro Trampolini. Fari puntati sul confronto diretto tra i padroni di casa austriaci Stefan Kraft, Jan Hoerl e Daniel Tschofenig, racchiusi in meno di un punto e mezzo nelle prime tre posizioni della classifica generale del Vierschanzentournee.

Sul Paul-Außerleitner-Schanze andrà in scena dunque la resa dei conti tra i grandi protagonisti di questa Tournée con in palio la conquista dell’Aquila d’Oro. I salti decisivi verranno effettuati nella giornata di domani, ma oggi sarà già interessante seguire le sessioni di allenamento e la qualificazione per avere delle indicazioni sui possibili valori in campo.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming delle qualificazioni per l’ultima tappa della Tournée dei 4 Trampolini 2025. L’evento verrà trasmesso in diretta tv su Eurosport 1; in diretta streaming su discovery+, Sky Go, NOW, DAZN; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO TOURNÉE 4 TRAMPOLINI OGGI

Domenica 5 gennaio

Ore 16.30 Qualificazioni Tournée 4 Trampolini a Bischofshofen (Austria) – Diretta tv su Eurosport 1

PROGRAMMA TOURNÉE 4 TRAMPOLINI : DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Eurosport 1.

Diretta streaming: discovery+, Sky Go, NOW, DAZN.

Diretta Live testuale: OA Sport.