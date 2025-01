Tournée 4 Trampolini, Kraft vince a Innsbruck davanti a Hoerl e Tschofenig. Estremo equilibrio nella generale

Prosegue sul filo dell’equilibrio la 73ma edizione della Tournée dei Quattro Trampolini, che si deciderà all’ultima gara di Bischofshofen con protagonisti tre atleti racchiusi in 1.3 punti nella classifica generale della manifestazione. Stefan Kraft si è preso oggi “maglia e tappa”, imponendosi per la prima volta in carriera a Innsbruck e centrando la seconda vittoria della stagione nella Coppa del Mondo 2024-2025 di salto con gli sci.

Il tre volte campione iridato ha dato spettacolo sul Bergiselschanze, trovando due salti praticamente perfetti (da 131.5 e 132.5 metri) e facendo come di consueto la differenza anche con le valutazioni dei giudici rispetto agli avversari. L’Austria ha monopolizzato il podio odierno piazzando Jan Hoerl in seconda e Daniel Tschofenig in terza posizione, confermando la superiorità evidenziata nelle ultime settimane.

Kraft ha guadagnato poco meno di un punto e mezzo su Hoerl (che era al comando dopo la prima serie) e 10 punti netti su Tschofenig, che ha perso così la leadership della Tournée dopo tre gare. La situazione aggiornata di classifica vede dunque Kraft in testa alla graduatoria provvisoria del Vierschanzentournee con un margine di 0.6 punti su Hoerl e 1.3 punti su Tschofenig, mentre sono ormai fuori dai giochi tutti gli altri.

L’unico che può ancora sperare in un recupero miracoloso (almeno per il podio finale) sembra lo svizzero Gregor Deschwanden, oltremodo penalizzato oggi a Innsbruck da condizioni meteo sfavorevoli che lo hanno relegato in quarta posizione, facendolo però sprofondare a oltre 20 punti dal terzetto austriaco in corsa per l’Aquila d’Oro. Niente da fare in casa Italia per Alex Insam, battuto dal giapponese Ryoyu Kobayashi nello scontro diretto della prima serie ed escluso dalla zona punti in 41ma piazza.