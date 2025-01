Tournée 4 Trampolini Bischofshofen 2025: gli accoppiamenti del KO system. Sfida non impossibile per Insam

Si preannuncia una rovente sfida a tre in casa Austria tra Stefan Kraft, Jan Hoerl e Daniel Tschofenig a Bischofshofen nell’ultimo atto della 73ma Tournée dei Quattro Trampolini. I primi tre della classifica generale sono racchiusi infatti in 1.3 punti dopo la terza tappa di Innsbruck, presentandosi così alla gara conclusiva in una situazione di sostanziale parità.

Kraft, leader provvisorio del Vierschanzentournee, ha dettato legge quest’oggi sul Paul-Außerleitner-Schanze infliggendo distacchi abissali alla concorrenza in qualificazione e candidandosi al ruolo di favorito principale per la vittoria insieme allo svizzero Gregor Deschwanden (3° ma penalizzato dalle valutazioni dei giudici a causa di un atterraggio impreciso).

Tutti i big hanno superato agevolmente il taglio e non si devono preoccupare degli avversari da affrontare domani nella prima serie, visto che l’obiettivo è quello di salire sul podio e soprattutto vincere la Tournée. Discorso diverso per Alex Insam, unico azzurro qualificato a Bischofshofen (con una positiva 29ma piazza) e pronto a giocarsi le sue carte contro lo svizzero Killian Peier (22°) per provare ad entrare finalmente in zona punti.

Di seguito tutti gli scontri diretti della prima serie a Bischofshofen, in occasione della quarta tappa della Tournée dei Quattro Trampolini 2024-2025.

TOURNÉE 4 TRAMPOLINI 2025: ACCOPPIAMENTI KO SYSTEM BISCHOFSHOFEN

1-50 Stefan Kraft (Austria)-Andrew Urlaub (Stati Uniti)

2-49 Maximilian Ortner (Austria)-Niko Kytosaho (Finlandia)

3-48 Gregor Deschwanden (Svizzera)-Fredrik Villumstad (Norvegia)

4-47 Daniel Tschofenig (Austria)-Ziga Jelar (Slovenia)

5-46 Pawel Wasek (Polonia)-Kevin Bickner (Stati Uniti)

6-45 Jan Hoerl (Austria)-Fatih Arda Ipcioglu (Turchia)

7-44 Benjamin Oestvold (Norvegia)-Adrian Tittel (Germania)

8-43 Ryoyu Kobayashi (Giappone)-Jonas Schuster (Austria)

9-42 Andreas Wellinger (Germania)-Roman Koudelka (Cechia)

10-41 Domen Prevc (Slovenia)-Hannes Landerer (Austria)

11-40 Tate Frantz (Stati Uniti)-Keiichi Sato (Giappone)

12-39 Michael Hayboeck (Austria)-Artti Aigro (Estonia)

13-38 Pius Paschke (Germania)-Halvor Egner Granerud (Norvegia)

14-37 Johann Andre Forfang (Norvegia)-Felix Hoffmann (Germania)

15-36 Philipp Raimund (Germania)-Naoki Nakamura (Giappone)

16-35 Karl Geiger (Germania)-Sakutaro Kobayashi (Giappone)

17-34 Stephan Embacher (Austria)-Lovro Kos (Slovenia)

18-33 Manuel Fettner (Austria)-Valentin Foubert (Francia)

19-32 Aleksander Zniszczol (Polonia)-Piotr Zyla (Polonia)

20-31 Ren Nikaido (Giappone)-Dawid Kubacki (Polonia)

21-30 Kristoffer Sundal (Norvegia)-Anze Lanisek (Slovenia)

22-29 Killian Peier (Svizzera)-Alex Insam (Italia)

23-28 Vladimir Zografski (Bulgaria)-Tomofumi Naito (Giappone)

24-27 Clemens Aigner (Austria)-Marius Lindvik (Norvegia)

25-26 Markus Mueller (Austria)-Timi Zajc (Slovenia)