Tour Down Under 2025: la startlist e chi parteciperà. C’è qualche volto nuovo per l’Italia

Sta per cominciare la stagione ciclistica internazionale 2025 e si partirà dall’Australia con il primo appuntamento del World Tour, ossia il Tour Down Under, che vedrà già corridori di un certo spessore impegnati.

Tanti sono i corridori adatti a corse di un giorno o finisseur, come il nostro Alberto Bettiol, Stephen Williams, Jhonatan Narvaez e alcuni velocisti estremamente validi su ogni terreno come Corbin Strong, Laurence Pithie, ma anche scalatori più puri come Marc Soler, Geraint Thomas, Jay Vine e Cristian Rodriguez.

In tutto saranno 11 i corridori italiani e spicca chiaramente il nome di Alberto Bettiol. Si va da corridori più esperti come Jacopo Mosca, Andrea Vendrame e Nicola Conci a nomi completamente nuovi come Andrea Raccagni Noviero che esordisce a 21 anni e il quasi 22enne Daniel Skerl. Proverà a rendersi protagonista Andrea Bagioli.

STARTLIST TOUR DOWN UNDER 2025

ISRAEL – PREMIER TECH

1 WILLIAMS Stephen

2 BENNETT George

3 CLARKE Simon

4 CÔTÉ Pier-André

5 SCHULTZ Nicholas

6 STRONG Corbin

7 WOODS Michael

TEAM JAYCO ALULA

11 PLAPP Lucas

12 DURBRIDGE Luke

13 HARPER Chris

14 HEPBURN Michael

15 O’BRIEN Kelland

16 SCHMID Mauro

17 STEWART Campbell

BAHRAIN VICTORIOUS

21 BAUHAUS Phil

22 ARNDT Nikias

23 ERMAKOV Roman

24 EULÁLIO Afonso

25 PAASSCHENS Mathijs

26 SKERL Daniel

27 STANNARD Robert

UAE TEAM EMIRATES XRG

31 VINE Jay

32 HERREGODTS Rune

33 JOHANSEN Julius

34 NARVÁEZ Jhonatan

35 OLIVEIRA Rui

36 SOLER Marc

37 TORRES ARIAS Pablo

SOUDAL QUICK-STEP

41 EENKHOORN Pascal

42 SERRY Pieter

43 RACCAGNI NOVIERO Andrea

44 PEDERSEN Casper

45 HUBY Antoine

46 KNOX James

47 LECERF William Junior

DECATHLON AG2R LA MONDIALE

51 LAPEIRA Paul

52 BOUCHARD Geoffrey

53 GODON Dorian

54 ISIDORE Noa

55 LABROSSE Jordan

56 TRONCHON Bastien

57 VENDRAME Andrea

INTERMARCHÉ – WANTY

61 BUSATTO Francesco

62 DE POOTER Dries

63 MARIT Arne

64 PAQUOT Tom

65 SMITH Dion

66 VAN DER HOORN Taco

67 ZIMMERMANN Georg

INEOS GRENADIERS

71 HAMILTON Lucas

72 KWIATKOWSKI Michał

73 SHEFFIELD Magnus

74 SWIFT Ben

75 SWIFT Connor

76 THOMAS Geraint

77 WATSON Samuel

RED BULL – BORA – HANSGROHE

81 WELSFORD Sam

82 FISHER-BLACK Finn

83 MACIEJUK Filip

84 MULLEN Ryan

85 PITHIE Laurence

86 VAN POPPEL Danny

87 ZWIEHOFF Ben

TEAM PICNIC POSTNL

91 ANDRESEN Tobias Lund

92 VAN DEN BERG Julius

93 EDDY Patrick

94 EDMONDSON Alexander

95 LEEMREIZE Gijs

96 ONLEY Oscar

97 KOERDT Bjoern

COFIDIS

101 COQUARD Bryan

102 HERRADA Jesus

103 IZAGIRRE Ion

104 MAHOUDO Nolann

105 MAAS Jan

106 OURSELIN Paul

107 RENARD Alexis

ARKEA – B&B HOTELS

111 RODRIGUEZ Cristian

112 EPIS Giosuè

113 GRONDIN Donavan

114 ROULAND Louis

115 SCOTSON Miles

116 TJØTTA Martin

117 VERRE Alessandro

MOVISTAR

121 CANAL Carlos

122 MORO Manlio

123 MÜHLBERGER Gregor

124 JØRGENSEN Mathias

125 PESCADOR Diego

126 TESFAZION Natnael

127 ROMO Javier

TEAM VISMA | LEASE A BIKE

131 VAN BAARLE Dylan

132 VAN BELLE Loe

133 BRENNAN Stephen Matthew

134 GLOAG Thomas

135 GRAAT Tijmen

136 HUISING Menno

137 TULETT Ben

EF EDUCATION – EASYPOST

141 CHAVES Jhoan

142 TODOME Yuhi

143 NERURKAR Lukas

144 VAN DER LEE Jardi Christiaan

145 BELOKI Markel

146 WALKER Max

147 MACKELLAR Alastair

ALPECIN – DECEUNINCK

151 BAYER Tobias

152 BOVEN Lars

153 DEBRUYNE Ramses

154 DEHAIRS Simon

155 GLIVAR Gal

156 UHLIG Henri

157 VAN DEN BOSSCHE Fabio

XDS ASTANA

161 BETTIOL Alberto

162 CONCI Nicola

163 GATE Aaron

164 LOPEZ Harold Martin

165 MULUBRHAN Henok

166 SCHELLING Ide

167 HIGUITA Sergio

LIDL – TREK

171 TEUTENBERG Tim Torn

172 LOPEZ Juan Pedro

173 MOLLEMA Bauke

174 MOSCA Jacopo

175 WITHEN PHILIPSEN Albert

176 KONRAD Patrick

177 BAGIOLI Andrea

GROUPAMA FDJ

181 ASKEY Lewis

182 BYSTRØM Sven Erik

183 DAVY Clément

184 LE HUITOUZE Eddy

185 PACHER Quentin

186 ROCHAS Rémy

187 WALLS Matthew

AUSTRALIA

191 HOWSON Damien

192 BLEDDYN Oliver

193 BROWNING Fergus

194 MARRIAGE Zac

195 PORTER Rudy

196 SCOTT Cameron

197 WALSCH Liam