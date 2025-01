Tour de Ski 2025, Astrid Oeyre Slind batte Therese Johaug nella 15 km pursuit tc di Dobbiaco

A Dobbiaco, in Italia, nella quarta tappa del Tour de Ski 2025 di sci di fondo, valido per la Coppa del Mondo 2024-2025, ovvero la 15 km pursuit in tecnica classica, va in scena la doppietta norvegese, con Astrid Oeyre Slind che batte Therese Johaug e prende la vetta della generale. In casa Italia la migliore è Caterina Ganz, 20ma oggi e 21ma nella graduatoria assoluta.

Vanno via in due praticamente dall’inizio della gara fino al traguardo: la coppia norvegese si gioca il successo di tappa in volata ed a centrare il successo è Astrid Oeyre Slind, prima in 38’39″9, che brucia sul traguardo la connazionale Therese Johaug, seconda a 0″2. Distacchi imponenti per tutte le avversarie: la finlandese Kerttu Niskanen, sul gradino più basso del podio, accusa 57″4.

Tra le azzurre la migliore è Caterina Ganz, 20ma a 3’49″8, che fa meglio di Anna Comarella, 27ma a 4’48″1. Più attardate Federica Cassol, 35ma a 5’36″7, e Nicole Monsorno, 45ma a 7’58″9, le quali potranno così prendere parte alla sprint della Val di Fiemme. Sono 48 le atlete ancora in gara.

In classifica generale prende la testa la vincitrice odierna, la norvegese Astrid Oeyre Slind, prima in 2:13’00”, che va a precedere Therese Johaug, seconda a 6″, e la finlandese Kerttu Niskanen, terza a 28″. Quarta l’ex leader della graduatoria assoluta, la statunitense Jessie Diggins, oggi sesta a 2’08″5, che paga 1’01”.

In casa Italia la migliore è ancora Caterina Ganz, 21ma a 5’30” dalla vetta, mentre Anna Comarella si attesta in 26ma posizione a 6’26”. Distacchi ancora maggiori per Federica Cassol, 36ma a 8’43”, e per Nicole Monsorno, 42ma a 11’07”.