Tommaso Giacomel ha svoltato! Podio e vittoria sfiorata nella sprint di Anterselva con 2 errori!

Splende il sole ad Anterselva nella 10 km Sprint maschile, nella tappa della Coppa del Mondo di biathlon 2024-2025. C’era attesa su quello che avrebbe potuto fare Tommaso Giacomel, trionfante nella Mass Start di Ruhpolding (Germania). Ebbene, dalle nevi bavaresi e a quelle altoatesine ci si trova a commentare un altro podio.

Sì, perché il biathleta trentino ha fatto vedere una velocità sugli sci stretti che gli è valsa di gran lunga il miglior tempo di tutti, consentendogli di centrare una terza piazza pur con due errori al poligono, equamente distribuiti nelle serie a terra e in piedi. Peccato che i dieci bersagli non siano stati trovati completamente, perché si sarebbe raccontato di un’altra affermazione dell’azzurro, ma resta l’indicazione chiara che l’atleta tricolore stia gareggiando con la convinzione del primattore. Per Giacomel è la prima volta in top-3 nell’appuntamento italiano.

A prevalere è stato il norvegese Tarjei Boe, che ha concluso con lo zero al poligono, precedendo di 0″4 Sturla Holm Laegreid e di 2″6 il nostro portacolori. Al di sotto delle attese la prestazione del fuoriclasse del Team Norge, Johannes Boe, con due errori nelle sessioni di tiro e calato visibilmente nel finale dal punto di vista atletico. Per lui è un nono posto a 35″7 anomalo per quanto ha abituato. Con questo riscontro, Laegreid si prende la vetta della classifica generale, distanziando di tre lunghezze Boe.

Una grande giornata per la squadra italiana anche per i piazzamenti degli altri azzurri al via. Didier Bionaz ha terminato 16° (1+0) a 57″2, Lukas Hofer 29° (2+1) a 1’32″2, Elia Zeni 32° (1+0) a 1’35″1 e Daniele Cappellari 35° (0+0) a 1’36″4, che si conferma infallibile nelle serie di tiro. I nostri portacolori hanno concluso, quindi, tutti in zona punti.