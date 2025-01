Tiro con l’arco, i convocati dell’Italia per gli Europei Indoor: 32 azzurri in gara a Samsun

Da mercoledì 19 a domenica 24 febbraio si terranno a Samsun (in Turchia) i Campionati Europei Indoor di tiro con l’arco 2025, uno degli eventi internazionali di spicco della stagione invernale. La rassegna continentale al coperto metterà in palio complessivamente 24 titoli tra prove individuali e a squadre delle tre divisioni previste (olimpico, compound e arco nudo).

La Nazionale italiana si presenterà a Samsun con una delegazione di 32 atleti, divisi equamente tra settore maschile e femminile. Fari puntati ovviamente sul ricurvo, in cui saranno impegnati per i colori azzurri Massimiliano Mandia, Alessandro Paoli, Matteo Borsani tra gli uomini e Roberta Di Francesco, Chiara Rebagliati, Lucilla Boari tra le donne.

Assenti dunque tre big del movimento tricolore come Federico Musolesi, Tatiana Andreoli e soprattutto Mauro Nespoli. Nel compound sono stati convocati Marco Bruno, Michea Godano, Alex Boggiatto per le gare maschili e Marcella Tonioli, Elisa Roner, Giulia Di Nardo per quelle femminili. Ambizioni importanti anche nel barebow (arco nudo) con Ferruccio Berti, Simone Barbieri, Giuseppe Seimandi, Cinzia Noziglia, Alessandra Bigogno e Giulia Mantilli.

Per ciascuna divisione andranno in scena anche le rispettive competizioni riservate agli juniores, con l’Italia che sfrutta il contingente massimo anche a livello giovanile per cercare di replicare la vittoria nel medagliere della manifestazione ottenuta un anno fa a Varazdin con 6 ori e 19 podi.

CONVOCATI ITALIA EUROPEI INDOOR TIRO CON L’ARCO 2025

Olimpico maschile

Massimiliano Mandia, Alessandro Paoli, Matteo Borsani.

Olimpico femminile

Roberta Di Francesco, Chiara Rebagliati, Lucilla Boari.

Compound maschile

Marco Bruno, Michea Godano, Alex Boggiatto.

Compound femminile

Marcella Tonioli, Elisa Roner, Giulia Di Nardo.

Arco Nudo maschile

Ferruccio Berti, Simone Barbieri, Giuseppe Seimandi.

Arco Nudo femminile

Cinzia Noziglia, Alessandra Bigogno, Giulia Mantilli.

Olimpico Juniores maschile

Emiliano Rampon, Davide De Giovanni, Francesco Poerio Piterà.

Olimpico Juniores femminile

Lucia Elena, Martina Sona, Chiara Compagno.

Compound Juniores maschile

Fabrizio Aloisi, Marco Tosco, Lorenzo Gubbini.

Compound Juniores femminile

Isabella Bacerio, Caterina Gallo, Veronica Pavin.

Arco Nudo Juniores maschile

Giulio Locchi.

Arco Nudo Juniores femminile

Linda Grezzani.