Tennis: Jannik Sinner si allena indoor in attesa della finale agli Australian Open

Domani, domenica 26 gennaio, Jannik Sinner disputerà la finale valida per gli Australian Open 2025. L’altoatesino si presenterà al cospetto del tedesco Alexander Zverev in quello che si preannuncia un match estremamente duro e avvincente. Inutile dire che l’obiettivo del nativo di San Candido sarà quello di conquistare il titolo per la seconda volta consecutiva in terra oceanica, aggiungendo così il terzo Slam al suo palmares. Dall’altro lato però c’è un avversario assetato di vittoria, motivato a regalarsi una gioia dopo due ultimi atti persi in una finale di un torneo maggiore.

Servirà dunque attenzione per affrontare una disputa con un rivale molto resistente ed abituato a spingere forte. Per concentrarsi al meglio, il Numero 1 al mondo ha scelto quindi di allenarsi quest’oggi al chiuso, in un campo indoor del Nation Tennis Center, con tutto il team al grande completo.

Decisione opposta per Zverev, il quale si è invece allenato all’aperto, precisamente alla Margaret Court Arena, impianto selezionato proprio da Jannik nel 2024 alla vigilia della finale con Medvedev. Stando a quanto riportato dai presenti, il teutonico è apparso molto preciso, effettuando tanti scambi da fondo a braccio pieno.

Ricordiamo che la finale degli Australian Open comincerà alle 9:30 italiane di domani e, eccezionalmente, sarà trasmessa in diretta tv in chiaro sul canale Nove.