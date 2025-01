Tennis: agli Australian Open nessun match al quinto set dopo gli ottavi. E’ la settima volta nella storia

Gli Australian Open 2025 si sono conclusi per la seconda volta consecutiva nel segno di Jannik Sinner. Il fenomeno altoatesino, già vincitore lo scorso anno contro Medvedev, ha letteralmente demolito il tedesco Alexander Zverev in un match a senso unico, concluso in due ore e quarantacinque minuti di gioco con un fragoroso 3-0. Una disputa dunque ben indirizzata, che ha certificato una statistica curiosa che vale la pena approfondire.

Secondo quanto rilevato infatti il Torneo in terra oceanica appena passato agli archivi è stato il settimo della storia a chiudersi senza una partita durata cinque set dagli ottavi di finale in poi. Un fatto più unico che raro dall’era Open.

Il primo caso avvenne nel 1977 con gli US Open, poi la prima volta a Melbourne nel 1983. Vent’anni dopo, nel 2004, capitò poi per la prima (e unica) volta sull’erba di Wimbledon.

Nel 2007 invece accadde nella terra del Roland Garros, per poi tornare l’anno successivo ancora in Australia, quindi nuovamente Parigi nel 2016, fino all’edizione oceanica di quest’anno. Interessante rilevare come la competizione australiana detenga il “record” con più casi, ben tre, mentre l’altro major sul cemento abbia soltanto un precedente, per giunta molto datato.