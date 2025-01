Taylor Fritz regala agli USA la United Cup 2025: battuto Hurkacz e Polonia sconfitta 2-0

Gli Stati Uniti vincono l’edizione 2025 della United Cup. Il risultato è certificato dalla vittoria di Taylor Fritz contro Hubert Hurkacz, con la quale gli States superano per 2-0 la Polonia. 6-4 5-7 7-6(4) il punteggio finale della seconda sfida di giornata a Sydney, che poi diventa anche l’ultima, seguita al non proprio atteso successo di Coco Gauff su Iga Swiatek. Si tratta della seconda United Cup vinta dagli USA.

Il primo set parte sotto le decise insegne di Fritz, che pur avendo le sue buone difficoltà nei primi due turni di servizio riesce alla fine a tenere. E, sul 2-2, è lui a portarsi a casa il break che vale il 3-2, riuscendo a piegare di potenza il suo avversario. Nei fatti, la qualità di gioco resta sempre molto alta, ma non c’è propriamente modo per Hurkacz di avvicinarsi alle performance dell’americano, che riesce a chiudere così il parziale per 6-4.

E le difficoltà, per l’ex semifinalista di Wimbledon, continuano nel secondo set, perché più volte deve risalire da 15-30, nel primo game deve anche salvare una palla break. Il livello sale però sempre di più, tant’è che negli scambi da fondo la situazione ridiventa più che equilibrata, se non altro anche con le difese sempre più mirabolanti compiute dal polacco. Hurkacz, peraltro, riesce a sfruttare l’unico vero passaggio a vuoto di Fritz, che in un lampo perde a zero sia il dodicesimo game che battuta e parziale: si va al terzo.

Con i servizi che comandano, sembrerebbe inevitabile pensare ad un set che arriva linearmente al tie-break. E, in effetti, fino ad allora di palle break non ce ne sono più. In realtà, però, di questioni ce ne sono: da Hurkacz che ancora ha qualche game in cui rischia di tremare a Fritz che deve tenere ai vantaggi l’ottavo gioco, in generale tutto diventa sempre più ad alto rischio. E il pubblico, vedendo alzarsi ancora il livello, risponde presente, applaudendo quello che vede. Si va, come detto, al tie-break, che inizialmente premia Hurkacz, ma Fritz dallo 0-2 risale in fretta sul 5-3. E poi, sul 6-4, con una gran botta come prima e con il dritto che segue mette fine al confronto.

Percentuali giocoforza estremamente simili tra i due nel corso del match: 65%-67% prime in campo, 82%-80% di punti vinti con la prima e 59%-63% con la seconda. Anzi, l’equilibrio è anche dato dal fatto che i punti vinti sono 96 a testa. Pari. Il classico match deciso dai dettagli, che però sanno di conclusione del tutto a stelle e strisce.