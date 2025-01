Tabellone ATP Montpellier 2025: Flavio Cobolli e Mattia Bellucci al via in Francia

Sorteggiato il tabellone principale del torneo ATP 250 di Montpellier, che cade in una curiosa situazione di calendario, perché si gioca nella stessa settimana del primo turno preliminare dell’attuale format di Coppa Davis, cambiato per l’ennesima volta dalla riforma di Orlando del 2018.

Al via due italiani (o forse tre, nel caso in cui Matteo Gigante riuscisse a superare le qualificazioni). Flavio Cobolli va in scena da testa di serie numero 3. Lo fa in quello che è il vero e proprio spicchio dei derby: Griekspoor-van de Zandschulp in quota olandese, Mannarino-Gasquet per la Francia (con una certa esperienza, va detto). Per l’azzurro uno tra l’olandese Jesper de Jong e il transalpino Quentin Halys, il che rende ancora più “intruso” Flavio, volendo scherzare sulla composizione di fatto bicolore di questa zona.

Per Mattia Bellucci, che entra nel torneo da top 100 certificato, sfida non proprio generazionale, ma comunque di stampo che ricorda tempi lontani, perché il francese Lucas Pouille per un periodo, tra il 2016 e il 2019, è stato tra i migliori giocatori di Francia con vittorie di lusso (Nadal agli US Open) e semifinali Slam. Potenzialmente sarebbe anche un tabellone ricco di nomi interessanti il suo, vista la scia Goffin-Bublik tra secondo turno e quarti.

A dominare il tabellone è un Andrey Rublev voglioso di rivincite, visti i fatti degli Australian Open, anche se il cammino lo vede rischiare più in un eventuale secondo turno con Eubanks che altrove. Dall’altra parte per Felix Auger-Aliassime molto da dire: tra l’esperienza di Wawrinka, l’estro di Cazaux e le varie minacce poste da Bu e Coric, per il canadese non c’è poi tanto da star tranquilli.

TABELLONE ATP 250 MONTPELLIER 2025

Rublev [1] [WC]-Bye

Eubanks (USA)-Qualificato

Qualificato-Kukushkin (KAZ)

Mayot (FRA)-Rinderknech (FRA) [7]

Bublik (KAZ) [4]-Bye

Barrere (FRA) [WC]-Koepfer (GER)

Bellucci (ITA)-Pouille (FRA)

Qualificato-Goffin (BEL) [6]

Griekspoor (NED) [5]-van de Zandschulp (NED)

Mannarino (FRA)-Gasquet (FRA)

de Jong (NED)-Halys (FRA) [WC]

Bye-Cobolli (ITA) [3]

Bu (CHN) [8]-Altmaier (GER)

Coric (CRO)-Qualificato

Wawrinka (SUI) [WC]-Cazaux (FRA)

Bye-Auger-Aliassime (CAN) [2]