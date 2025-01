Stasera lo slalom di Madonna di Campiglio. Norvegesi favoriti, Noel prova a spezzare il tabù francese. L’Italia è tutta con Vinatzer

Il 2025 della Coppa del Mondo maschile di sci alpino si apre a Madonna di Campiglio, con l’ultima tappa della lunga trasferta italiana del Circo Bianco dopo Val Gardena, Alta Badia e Bormio. Torna come ogni stagione, anche se non più nella classica data prima di Natale, lo slalom notturno sulla mitica 3-Tre. Una gara ambita da ogni specialista dei rapid gates, un vero e proprio spettacolo su una delle piste più iconiche.

Finora la stagione dello slalom ha parlato per metà francese e metà norvegese. Nei primi due appuntamenti è stato Clement Noel a dominare la scena, imponendosi prima a Levi e poi a Gurgl. Un infortunio nel gigante di casa della Val d’Isere lo ha costretto a saltare lo slalom del giorno dopo, mentre in Alta Badia è arrivato un sesto posto. Noel non ha mai vinto a Madonna di Campiglio (secondo nella passata stagione), ma è soprattutto la Francia ad attendere un successo sulla 3-Tre addirittura dal 1992, quando Patrice Bianchi riuscì a battere Alberto Tomba.

Dalla Francia alla Norvegia, che invece ha praticamente monopolizzato il podio negli ultimi due slalom. In Val d’Isere la vittoria di Henrik Kristoffersen, attuale detentore del pettorale rosso di leader di specialità, davanti al connazionale Atle Lie McGrath; mentre in Alta Badia è stato Timon Haugan a vincere con sempre McGrath sul podio al terzo posto. Kristoffersen vanta ben tre successi a Madonna di Campiglio e sicuramente andrà a caccia del poker, ma attenzione proprio ad Haugan e McGrath, con uno squadrone norvegese pronto all’assalto.

Chi è salito per tre volte sul podio nei quattro slalom finora disputati è lo svizzero Loic Meillard, che è anche secondo nella classifica di specialità. Grande costanza, ma finora è mancata la vittoria all’elvetico. Una Svizzera che punta moltissimo anche Daniel Yule, che ha già vinto per tre volte in passato a Madonna di Campiglio e che sa esaltarsi su una pista come la 3-Tre.

L’austriaco Manuel Feller cerca il riscatto dopo un avvio di stagione sicuramente deludente e con lui anche il tedesco Linus Strasser, altro uomo da podio. Partono con pettorali più alti (il 22 e il 23), ma fari puntati anche su Marco Schwarz e Lucas Pinheiro Braathen. L’austriaco è l’ultimo vincitore sulla 3-Tre e sta cercando di ritrovarsi dopo il grave infortunio della passata stagione; mentre il brasiliano aspetta ancora l’appuntamento con la storia per regalare il primo storico successo in Coppa del Mondo alla sua nazione.

E l’Italia? I fasti delle storiche vittorie di Alberto Tomba (tre successi) e Giorgio Rocca sono un dolce ma lontano ricordo. Adesso la squadra azzurra punta quasi tutto su Alex Vinatzer. L’ultimo podio in Coppa del Mondo dell’altoatesino risale, però, al dicembre 2020 ed è arrivato proprio a Madonna di Campiglio. La speranza è che questo lunghissimo periodo di astinenza possa interrompersi proprio questa sera. Gli altri azzurri (Tobias Kastlunger, Stefano Gross, Tommaso Saccardi, Simon Maurberger e Corrado Barbera) sono divisi tra chi cerca il miglior piazzamento possibile (magari una Top-15) e chi spera di centrare la qualificazione alla seconda manche.