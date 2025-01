Startlist inseguimento femminile biathlon Oberhof 2025: orario, programma, streaming, pettorali delle italiane

Domani, sabato 11 gennaio, andrà in scena la prova dell’inseguimento femminile, quarto appuntamento della Coppa del Mondo di biathlon. Sulle nevi di Oberhof (Germania), la gara sui quattro poligoni sarà ricca di interesse, anche in considerazione di quanto è accaduto nella 7.5 km Sprint di ieri.

Una prova in cui si è venuto a comporre un podio del tutto inedito e con ben sei atlete nate dopo il 1999 nelle prime dieci posizioni. La francese Paula Botet ha fatto saltare il banco, precedendo la norvegese Maren Kirkeeide e la bulgara Milena Todorova. Molto arretrate le primattrici del massimo circuito.

La leader di Coppa del Mondo, Franziska Preuss, ha chiuso in 28ma posizione e ancor più attardata la svedese Elvira Oeberg che ha terminato al 37° posto. Certo, le condizioni meteorologiche hanno inciso non poco (vento e pioggia). Vedremo se l’Italia, con Dorothea Wierer, Michela Carrara, Martina Trabucchi e Samuela Comola saprà ritagliarsi un ruolo importante.

La 10 km di inseguimento femminile di Oberhof (Germania), valida per la quarta tappa della Coppa del Mondo di biathlon, si terrà domani a partire dalle 12.30 e sarà trasmessa in diretta televisiva da Eurosport1 HD; in streaming su Discovery+, SkyGo e su NOW. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale della gara.

BIATHLON OBERHOF 2025

Sabato 11 gennaio

Ore 12.30 10 km inseguimento femminile a Oberhof (Germania) – Diretta tv su Eurosport1 HD.

PROGRAMMA INSEGUIMENTO FEMMINILE OBERHOF 2025: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Eurosport1 HD.

Diretta streaming: Discovery+, SkyGo, NOW e DAZN

Diretta testuale: OA Sport

STARTLIST INSEGUIRMENTO FEMMINILE BIATHLON A OBERHOF

1 BOTET Paula FRA 0:00

2 KIRKEEIDE Maren NOR 0:31

3 TODOROVA Milena BUL 0:35

4 BRAISAZ-BOUCHET Justine FRA 0:40

5 MINKKINEN Suvi FIN 0:48

6 MICHELON Oceane FRA 0:50

7 JEANMONNOT Lou FRA 0:53

8 LEINAMO Sonja FIN 0:54

9 TANNHEIMER Julia GER 0:56

10 GROTIAN Selina GER 0:59

11 b RICHARD Jeanne FRA 1:05

12 SIMON Julia FRA 1:08

13 HAUSER Lisa Theresa AUT 1:12

14 DZHIMA Yuliia UKR 1:16

15 TANDREVOLD Ingrid Landmark NOR 1:18

16 CARRARA Michela ITA 1:34

17 ERMITS Regina EST 1:34

18 REPINC Lena SLO 1:36

19 WIERER Dorothea ITA 1:37

20 BASERGA Amy SUI 1:42

21 KNOTTEN Karoline Offigstad NOR 1:48

22 LAMPIC Anamarija SLO 1:51

23 LEHTONEN Venla FIN 1:53

24 RANDBY Gro NOR 1:54

25 LIE Lotte BEL 1:58

26 LIEN Ida NOR 1:58

27 GASPARIN Aita SUI 1:59

28 yr PREUSS Franziska GER 2:00

29 HAECKI-GROSS Lena SUI 2:07

30 HAMALAINEN Inka FIN 2:11

31 KUZMINA Anastasiya SVK 2:11

32 STEINER Tamara AUT 2:18

33 GANDLER Anna AUT 2:18

34 CLOETENS Maya BEL 2:19

35 SCHNEIDER Sophia GER 2:19

36 KINK Julia GER 2:20

37 OEBERG Elvira SWE 2:21

38 LUNDER Emma CAN 2:24

39 VOBORNIKOVA Tereza CZE 2:26

40 DMYTRENKO Khrystyna UKR 2:28

41 TRAUBAITE Judita LTU 2:28

42 TALIHAERM Johanna EST 2:31

43 ZHURAUSKAITE Lidiia LTU 2:33

44 TRABUCCHI Martina ITA 2:39

45 PARADIS Pascale CAN 2:39

46 JUPPE Anna AUT 2:42

47 JISLOVA Jessica CZE 2:46

48 ZUK Kamila POL 2:49

49 STREMOUS Alina MDA 2:51

50 GASPARIN Elisa SUI 3:00

51 COMOLA Samuela ITA 3:03

52 BULINA Sandra LAT 3:14

53 JAKIELA Joanna POL 3:15

54 BULINA Sanita LAT 3:15

55 OEBERG Hanna SWE 3:15

56 CHALYK Daryna UKR 3:17

57 KLEMENCIC Polona SLO 3:17

58 SIDOROWICZ Natalia POL 3:21

59 MAGNUSSON Anna SWE 3:23

60 HALVARSSON Ella SWE 3:25