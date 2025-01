Sport invernali, sagra dei quarti posti e rimpianti per l’Italia in avvio di 2025

L’Italia ha aperto il nuovo anno solare con una serie di buone prestazioni negli sport invernali e ha conquistato podi di peso come il secondo posto di Federico Pellegrino nello skiathlon della Val di Fiemme (nell’ambito del Tour de Ski di sci di fondo) e la seconda piazza di Flora Tabanelli nel Big Air di Klagenfurt (nella cornice della Coppa del Mondo di sci freestyle). Non sono però mancati i rimpianti e il 2025 si è aperto con una sagra di quarti posti che merita di essere evidenziata.

Federico Pellegrino ha concluso al quarto posto la sprint in Val di Fiemme: dopo avere attaccato nel tratto in salita, il fuoriclasse valdostano è stato rimontato in discesa e non è riuscito a regalarsi la soddisfazione nella sua specialità di punta davanti al proprio pubblico. L’azzurro ha disputato anche una brillante salita del Cermis, ma non è riuscito ad agguantare il podio nella classifica finale del Tour de Ski, dovendosi così accontentare della quarta piazza nell’evento a tappe.

Patrick Baumgartner ha accarezzato la grande impresa nel bob a 4 sul budello di Winterberg, fermandosi ad appena tre centesimi dal terzo posto in questa tappa di Coppa del Mondo: l’altoatesino e i suoi compagni di slitta sono stati beffati dall’equipaggio guidato dal tedesco Adam Ammour, dando però un segnale confortante in vista delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

Fine settimana amaro anche per lo slittino, con i quarti posti di Dominik Fischnaller nel singolo maschile e di Andrea Voetter e Marion Oberhofer nel doppio femminile. La quinta piazza di Sofia Goggia nel gigante di Semmering, valido per la Coppa del Mondo di sci alpino, è fondamentale per alimentare le speranze della bergamasca in ottica Sfera di Cristallo generale.