Sport in tv oggi (lunedì 13 gennaio): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Quest’oggi, lunedì 13 gennaio, la nuova settimana si apre con una giornata non particolarmente ricca di eventi sportivi di primo piano ma comunque molto interessante in chiave azzurra. Occhi puntati infatti sulla seconda giornata di main draw degli Australian Open di tennis, primo torneo Major della stagione in corso di svolgimento sui campi in cemento di Melbourne.

Tra la notte e la mattinata italiana scendono in campo quattro giocatori azzurri per il loro match d’esordio: il numero uno al mondo Jannik Sinner sfida il cileno Nicolas Jarry, Fabio Fognini prova l’impresa contro il bulgaro Grigor Dimitrov, mentre al femminile Elisabetta Cocciaretto trova la russa n.13 del ranking Diana Shnaider e Lucia Bronzetti affronta l’esperta bielorussa Victoria Azarenka.

Nel corso della giornata ci sarà spazio anche per l’ottava tappa della Dakar, con un’impegnativa prova speciale di 487 chilometri con partenza da Al Duwadimi e arrivo a Riad. In serata il menù prevede i posticipi di alcuni campionati nazionali di calcio: Pisa-Carrarese in Serie B, Monza-Fiorentina in Serie A e Real Sociedad-Villareal nella Liga spagnola.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi principali in programma oggi lunedì 13 gennaio, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Lunedì 13 gennaio

1.00 Tennis, Australian Open: primo turno (1° match sulla Kia Arena Elisabetta Cocciaretto-Diana Shnaider e a seguire Lucia Bronzetti-Victoria Azarenka, 2° match sulla Rod Laver Arena non prima delle ore 4.00 Jannik Sinner-Nicolas Jarry, 4° match sulla 1573 Arena non prima delle ore 6.00 Fabio Fognini-Grigor Dimitrov) – Diretta tv su Eurosport 1 ed Eurosport 2; live streaming su discovery+, Sky Go, NOW e DAZN

2.00 Football americano, NFL: Tampa Bay Buccaneers-Washington Commanders – Diretta streaming su DAZN

5.05 Dakar: ottava tappa – Sintesi in differita alle ore 21.00 in tv su Eurosport 1; in streaming su discovery+, Sky Go, NOW e DAZN

20.30 Calcio, Serie B: Pisa-Carrarese – Diretta streaming su DAZN

20.45 Calcio, Serie A: Monza-Fiorentina – Diretta tv su Sky Sport Calcio; live streaming su Sky Go, NOW e DAZN

21.00 Calcio, Liga: Real Sociedad-Villareal – Diretta streaming su DAZN