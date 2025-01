Sorpresa Argentina nello sci alpino! Francesca Baruzzi Farriol si supera a Kranjska Gora

Francesca Baruzzi Farriol si è resa protagonista di una fantastica prima manche nel gigante di Kranjska Gora ed è riuscita a qualificarsi alla seconda manche di questa prova valida per la Coppa del Mondo 2024-2025 di sci alpino. Si tratta di un autentico exploit per questa atleta argentina: scesa con il pettorale numero 40, la classe 1998 (è nata il 22 luglio) è riuscita a staccare il pass per la gara in programma a partire dalle ore 12.30 sulla pista Podkoren-3 nella località slovena.

La portabandiera del suo Paese alle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022 ha chiuso al 28mo posto con il tempo di 1:01.38, riuscendo così a rientrare tra le migliori 30 che proseguiranno la propria avventura in terra balcanica. La sudamericana, con un cognome che evoca chiare origini italiane, ha accusato un ritardo di 3.33 dalla svedese Sara Hector, capace di dominare la prova in lungo e in largo (ha inflitto un distacco di 1.13 alla seconda classificata, l’albanese Lara Colturi).

Si tratta di una prima volta storica per Francesca Baruzzi Farriol, che prima di oggi non era mai riuscita a qualificarsi alla seconda manche: prima di oggi aveva preso parte a sette giganti e nove slalom nel massimo circuito internazionale itinerante, ma tra il 2019 (esordì l’8 gennaio a Flachau) e il 2024 (ultima gara lo slalom di Semmering lo scorso 29 dicembre) non aveva mai superato il taglio. Il 5 dicembre 2012 era stata 44ma nel superG di Lake Louise, unica gara in discipline veloci a cui ha preso parte a questo livello.

L’argentina ha partecipato a tre edizioni dei Mondiali (St. Moritz 2017, Are 2019, Cortina d’Ampezzo 2021), raggiugendo il 30mo posto nel gigante disputato nella Perla delle Dolomiti. Ai Giochi di ormai tre anni fa fu 29ma in superG e in gigante, mentre non concluse la prima manche di slalom dopo aver sventolato la bandiera nella Cerimonia d’Apertura insieme a Franco Dal Farra. Nella seconda manche di Kranjska Gora cercherà di raggiungere al traguardo per portare a casa punti importantissimi, utili anche per abbassare il pettorale.