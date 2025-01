Per l’appuntamento del martedì di Sprint2u, ospite Sonia Malavisi La saltatrice romana ha da poco compiuto 30 anni che ha festeggiato con un’acrobazia in linea con la spericolatezza della sua disciplina, ma adesso è super concentrata verso una stagione in cui, dopo i tantissimi problemi avuti per le due operazioni alla tibia tra il 2021 e il 2022, è riuscita finalmente nel 2024 a trovare una stabilità negli allenamenti, pur dovendo convivere con alcuni dolori nella parte oggetto dell’intervento. La stagione passata è stata quindi per lei ricca di soddisfazioni, tra cui soprattutto il ritorno alla maglia azzurra nel corso degli Europei proprio nella sua città, ma anche per essere riuscita finalmente a migliorare con 4,52 il suo personale che risaliva con 4,50 al 2016. Per il 2025 i suoi propositi sono ovviamente quelli di migliorarsi ancora, forte di una preparazione che sta andando senza intoppi, con il primo obiettivo internazionale costituito dal partecipare agli Europei al coperto nei Paesi Bassi a marzo, e con la possibile novità tecnica dell’aumentare il numero dei passi della rincorsa, da 16 a 18, per sfruttare al meglio le sue enormi doti fisiche. Conduce: Ferdinando Savarese