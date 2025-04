Si sono disputate le gare2 di semifinale scudetto tra gli uomini, è in arrivo la finale femminile tra Conegliano e Milano che promette scintille. Impazza il mercato e tra poco inizieranno le avventure azzurre. Tanti gli argomenti sul tavolo nella puntata odierna di Volley Night con ospite Imma Sirressi, libero di Perugia e qualche sorpresa in arrivo ai microfoni di Simona Bastiani, Enrica Merlo e Paolo Cozzi. In diretta dalle 21.30