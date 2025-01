Sofia Goggia caduta in discesa a St. Anton: cosa è successo e come sta

Sofia Goggia è uscita nella discesa libera femminile di Sankt Anton, in Austria, valida per la Coppa del Mondo 2024-2025 di sci alpino: l’azzurra, che rispetto ai tempi di Laura Pirovano, in testa in quel momento, era in vantaggio di 0″19 al primo rilevamento cronometrico, e di 0″13 al secondo, è incappata poi in una scivolata.

L’azzurra, infatti, si è inclinata troppo nel tratto più tecnico della pista, è scivolata ed è finita contro le reti. Per fortuna non si è fatta nulla, tornando poi al traguardo sulle proprie gambe, tranquillizzando infine sulle proprie condizioni ai microfoni di Rai 2 HD.

La spiegazione tecnica dell’uscita: “Tutto bene fortunatamente, in quella curva sono andata leggermente lunga, ma avevo proprio come idea di entrare un pochino con meno direzione e farla poi, solo che sono andata completamente nella neve fresca vicino alle reti e non sono più riuscita a far rientrare l’esterno, ed è andata così“.

Bilancio molto positivo per l’Italia: “Il primo podio di Laura Pirovano, poi Federica Brignone ha inseguito tanto questa vittoria, quindi alla fine è stata brava. Già nella prima prova aveva fatto vedere a tutti come si scia giù da questa pista, quindi complimenti all’Italia anche oggi“.

Sulla sicurezza: “Non è tanto un problema di piste in sé, perché Altenmarkt è ancora più stretta di questa come pista. Il problema è la neve su cui disputiamo le discese, e la prima prova era per me abbastanza indecente, oggi chiaramente con la nevicata delle scorse giornate è molto molle, quindi è sempre la neve che definisce la sicurezza di una pista, oltre alla sicurezza degli organizzatori“.